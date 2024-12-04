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基辛格下台後 英特爾臨時CEO表示：財測不變 力行儉約

編譯季晶晶／綜合外電
英特爾財務長兼臨時共同執行長辛斯納周三表示，會固守目前的財測並嚴格控制資本支出。(美聯社)
英特爾財務長兼臨時共同執行長辛斯納周三表示，會固守目前的財測並嚴格控制資本支出。(美聯社)

英特爾執行長基辛格剛離職，該公司周三仍固守目前的財測，並表示會嚴格控制資本支出。

財務長兼臨時共同執行長辛斯納（Dave Zinsner）在瑞銀全球科技與AI大會上表示：「我們堅守公布財報時提出的指引。」他還說，英特爾的「核心策略」也沒變。

不過，他與英特爾高階主管錢德拉塞卡蘭（Naga Chandrasekaran）提出了一個願景，包括對資本支出會採取更保守的做法，這也是投資人在基辛格時期很擔心的事。

從美光跳槽過來的錢德拉塞卡蘭表示，過去按需求來生產晶片，他稱之為「不泿費任何晶圓」，現在則抱持著「不浪費任何資本」的態度。

英特爾周一宣布上任未滿四年的基辛格退休。彭博資訊先前引述知情人士報導，他走人是因為董事會讓他選擇退休或被撤職。上月，英特爾公布本季銷售將在133億至143億美元間，分析師平均預估則為136億美元。

在瑞銀的活動上，這些主管都表示，會延續基辛格的戰略，將公司轉變成為「世界級」的晶圓代工廠。辛斯納說英特爾不擔心美國晶片法（Chips Act）的撥款問題，因為這是「牢不可破的協議」，而即將上任的川普政府非常重視製造業。這家總部位於加州聖克拉拉的公司將獲得大約79億美元的獎勵，大部分採用稅收抵免的形式，而非補助金。

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