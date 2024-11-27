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財經簡訊

財經新聞組／整理

高通對收購英特爾興趣降溫

知情人士透露，高通對收購英特爾的興趣已經降溫，讓這個可能是史上最大科技交易案胎死腹中。要求匿名的人士表示，收購英特爾全部股份的複雜性降低了對高通的吸引力。並補充說，高通可能轉而關注英特爾的部分業務，或是之後重新燃起興趣。根據目前的市值，收購英特爾將躋身史上最大收購案。超過博通公司2023年收購軟體製造商VMWare的交易。並可能因而重塑半導體產業版圖，在全球政府積極提升晶片供給之際催生規模更大的美國晶片龍頭。

油氣生產商不可能大幅增產

埃克森美孚一位高階管理人員表示，在川普領導下，美國石油和天然氣生產商不太可能大幅增加產量，因為業者仍然在乎資本紀律。埃克森美孚上游部門負責人馬倫(Liam Mallon)表示：「不會出現『盡情鑽探吧寶貝』模式。」「生產方面不太可能發生根本性的變化，因為絕大多數人還是會都專注於他們所做事情的經濟原理。」「維持紀律、提高品質、推動訊息，自然會限制成長速度。」不過放寬土地許可加工可能會在短期內提振生產。

安進減肥藥試驗可減重20%

競相加入蓬勃發展的減肥藥物的安進表示，在關鍵的中期試驗一年後，其實驗性減肥注射劑可讓肥胖患者平均減輕20%的體重。這種名為MariTide的藥物還可以幫助肥胖和2型糖尿病患者在一年後減輕多達17%的體重。該公司沒有觀察到兩組患者出現平台期，顯示52周後體重可能會進一步下降。MariTide在試驗中每月注射一次，甚至頻率更低，這可能比市面上流行的每周一劑更有優勢。

迪克體育用品調高全年財測

迪克體育用品公司(Dick's Sporting Goods)調升全年業績財測。執行長霍巴特(Lauren Hobart)表示，返校購物季「表現出色」，第3季可比銷售額優於預期。這家運動用品巨頭目前預計2024財年同店銷售額將成長3.6%至4.2%，高於先前的2.5%至3.5%；也高於StreetAccount分析師預期的成長3.4%。截至11月2日當季淨利2.28億元，合每股2.75元，高於預期的2.68元；而去年同期為2.01億元，合每股2.39元。銷售額增至30.6億元，略高於去年同期的30.4億元。

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