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健康顧慮暫放一邊…消費者省飲料錢 汽水重新受青睞

周芳苑
低價消費成風潮，胡椒博士沙士等汽水重新受青睞。(路透資料照片)
低價消費成風潮，胡椒博士沙士等汽水重新受青睞。(路透資料照片)

全美消費者這幾年受夠了連番高漲的物價，紛紛降低消費省錢過生活，對於零食和飲料，盡可能少買或改買低價品，遠離高價的星巴克(Starbucks)咖啡、麥當勞(McDonald's)巨無霸餐(Big Mac meals)、能量飲料Monster和海尼根啤酒(Heineken beer)，相對的，可口可樂(Coke)和胡椒博士沙士(Dr. Pepper)等汽水重新受青睞。

●全美Q3銷量 同比增1.3%

可口可樂和胡椒博士兩家知名飲料業者財報傳佳音，第二季汽水銷售量增加；投資銀行Evercore ISI數據顯示，全美第三季汽水總銷量也較去年同期增加1.3%。

美國疾病防治中心(CDC)稱，常喝汽水等含糖飲料易導致體重增加、二型糖尿病和心臟病。世衛組織(World Health Organization,WHO)去年首次表示，為避開糖分而出現的無糖汽水也構成健康威脅，最常添加的人工代糖「阿斯巴甜」(aspartame)應被歸類為「可能致癌」物。

人們如今為了省錢，似乎把健康顧慮放一邊，重新暢飲汽水。

含糖可樂和Dr. Pepper，或者像Coke Zero這樣的新型無糖汽水，比能量飲料、調味茶、一整袋薯條等其他零食便宜。美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)9月數據顯示，16盎司薯片平均單價6.46美元，2公升汽水為2美元。

新穎的行銷手法讓年輕族群重燃興趣，也推動汽水銷售。

2020年新冠疫情爆發以來，消費品漲價40%，消費者捨棄價格失控的品牌、減少外出用餐、勤快到商店審慎選購真正必要且划算的商品、不崇尚名牌而改買低價商店品牌。

胡椒博士母公司Keurig Dr Pepper執行長科弗(Timothy Cofer)說，汽水類飲料的表現超乎預期，價格低廉是最關鍵吸引力。

長久以來，人們為了健康盡可能避喝汽水，汽水銷量2015年降至1986年以來最低點。

疫情爆發後情況轉變，人人閉關在家、餐廳也不開門營業，消費者大量買汽水。業者和分析師都認為，中低收入消費者追求低價，推動汽水銷售；行業出版物Beverage Digest編輯斯坦福(Duane Stanford)說，原本常飲用能量飲料獲取咖啡因的中低收入者紛紛改買汽水。

●無糖和新口味汽水 激買氣

汽水銷量回增也拜零糖可樂(Coke Zero Sugar)等無糖汽水快速成長之賜。可口可樂第二季零糖可樂銷量成長 11%、普通可樂持平、低糖健怡可樂(Diet Coke)也成長。

在汽水市場，零糖汽水成長率一直最大，可口可樂2005年開啟零糖趨勢，2021年針對零糖可樂加以改造，味道和外觀更貼近普通可樂。

不過，無糖或低糖汽水含人工甜味劑，有健康隱憂。加州大學舊金山分校(University of California at San Francisco)醫學院教授施密特(Laura Schmidt)稱，人工甜味劑已被證明對腸道有害，最終體重反而增加。

新的行銷方式也助長汽水銷售。科弗表示，胡椒博士的「奶油椰子」(Creamy Coconut)限時版挹注銷量，新的Canada Dry水果口味Fruit Splash更是多年來最重要的新品，又創十年首例重新設計老牌汽水7Up外觀。

胡椒博士去年超越百事可樂，成為全美第二大汽水品牌，僅次於可口可樂；該公司在大學橄欖球比賽期間投入巨資行銷，並推出草莓和奶油等新口味。

●混搭Dirty Soda 抖音走紅 

最近，抖音(TikTok)流行「Dirty Soda」(直譯：髒蘇打水)，將汽水、糖漿和奶油混合在一起，年輕消費者對汽水重燃興趣。

摩門教禁止飲用咖啡和酒精，因而盛行喝「Dirty Soda」；在抖音的摩門教人士和Netflix節目「摩門教妻子的秘密生活」(The Secret Lives of Mormon Wives)影響下，含糖飲料漸成主流。胡椒博士便搭著Dirty Soda趨勢於夏季推出「奶油椰子」。

在「Dirty Soda」帶頭下，混搭汽水風最近擴及健怡可樂，抖音上大量出現調配「Dirty Diet Coke」、「Cristy Diet Coke」以及「DietCokeBreak」視頻，人們將罐裝健怡可樂放在冰箱好幾個星期，而後倒入玻璃杯、加入柑橘粉，杯中物嘶嘶作響。

歌手利帕(Dua Lipa)最近便在抖音發布視頻分享她的健怡可樂配方，結合健怡可樂、泡菜汁和墨西哥辣椒醬，瀏覽量上衝到1000萬次。

有「健怡可樂女孩」(Diet Coke Girl)封號的網紅霍林斯豪斯(Kristen Hollingshaus)說，她已展開「健怡可樂休憩」；2021年開始發布白天休息時喝健怡可樂的影片，將健怡可樂倒入玻璃杯，加入冰塊和青檸粉，有些貼文瀏覽量超過200萬次。

霍林斯豪斯通常每天喝一杯健怡可樂，不擔心健康問題；她覺得有些惡習比喝健怡可樂糟糕。

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