我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹The One南園 傳馬英九將出席

川普反對堵車費重啟：將傷害工薪家庭 阻擾紐約市復甦

美東港口新一輪勞資談判破裂 西岸長堤港10月處理貨櫃再創新高

編譯黃淑玲／綜合外電
美東邁阿密港碼頭工人，10月1日罷工時，舉牌抗議自動化。(歐新社)
美東邁阿密港碼頭工人，10月1日罷工時，舉牌抗議自動化。(歐新社)

美國東岸碼頭勞資雙方本周重啟的協商未能針對「自動化」議題達成協議，這輪談判已破局，同時美西長堤港（Long Beach）10月處理的貨櫃量暴增至接近100萬只20呎標準貨櫃（TEU），再創新高。

國際碼頭工人協會（ILA）與資方代表美國海事聯盟（USMX）未能就雙方主要關切的自動化議題達成協議，距離新勞動契約須在明年1月15日之前談妥的期限，只剩兩個月時間。

ILA表示，資方提出有意要在港口實施半自動化之後，談判破局。工會表示，資方要實施半自動化，「直接違背他們一開始時的聲明，那時他們向我們確認，無論是全自動化或半自動化，都不會放上談判桌」。ILA強調，工會支持自動化改善安全與效率，但前提是人類還是要被保留在工作現場。

USMX則說，引進自動化不會消滅工作機會，而是要增進保護和營運量能。資方代表說，若依勞方提議，產業發展將會倒退，被限制未來使用其他港口已採用近20年的技術。USMX強調，若不能同意自動化，就無法演進到符合美國未來的供應鏈需求。

長堤港（Long Beach）10月的貨櫃作業量比去年同期增加30.7%，達到98.7191萬只TEU，快速打破兩個月前才創下的最高紀錄。其中一個原因就是東岸港口勞資糾紛未解，使進口商讓貨物轉至西岸港口卸貨，避免延誤。

市場預期今年底以前，洛杉磯－長堤港的貨櫃處理將維持大量，因為東岸港口碼頭工人明年初很可能第二次發動罷工。

長堤 供應鏈 洛杉磯

上一則

張忠謀：台積電亞利桑納州廠進度好 不會有完工典禮

下一則

受惠華為智慧手機 海思出貨年增逾2倍

延伸閱讀

侵犯SFO商標權 聯邦法官裁決屋崙機場禁用新名稱

侵犯SFO商標權 聯邦法官裁決屋崙機場禁用新名稱
蒙特婁港因封鎖碼頭工人即將停擺 加劇供應鏈困境

蒙特婁港因封鎖碼頭工人即將停擺 加劇供應鏈困境
加拿大港口工人無限期罷工 貨櫃處理能力大減4成

加拿大港口工人無限期罷工 貨櫃處理能力大減4成
勞資衝突升級 蒙特婁港口工人對兩大碼頭發動罷工

勞資衝突升級 蒙特婁港口工人對兩大碼頭發動罷工

熱門新聞

專家警告，美國總統當選人川普上台後若是落實選舉政見，果真大幅提高關稅，將啟動一波美元大幅升值走勢，勢必帶給新興市場巨大衝擊。（路透）

川普若對中貨課60%關稅 專家：人民幣恐重貶50% 引爆這些新興幣貶爆

2024-11-12 08:11
台積電亞利桑納州廠。（聯合報系資料庫／台積電提供）

川普拜登有望同框 台積電亞利桑納廠將開幕 這2巨頭也出席

2024-11-09 07:09
美國聯準會（Fed）在美東7日下午2時宣布降息1碼，是連續第二次降息，聯邦資金利率來到4.5%至4.75%。 美聯社

Fed如預期降息1碼 連續第二次調降利率

2024-11-07 15:04
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，未來十年AI的運算效能將呈指數級成長，「我們將處在某種超級摩爾定律曲線上」。路透

黃仁勳大預測：AI運算效能將出現「超級摩爾定律」

2024-11-08 10:37
美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近。(路透)

美超微股票下市威脅在即 投資人怎麼辦、還能交易嗎？

2024-11-14 00:04
受「白手套」在台積電下單代工事件影響，8日傳出台積電已向所有大陸Al晶片（包括GPU）客戶發送電子郵件，宣布自下周（11月11日）起，將暫停向這些客戶供應7奈米及以下更先進製程的代工服務。美聯社

台積電將斷供大陸7奈米及以下製程？多家公司回應了

2024-11-08 16:25

超人氣

更多 >
薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑