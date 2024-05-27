在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

自2019年以來，美國房市已產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。（歐新社）

當威爾金斯（Nathan Wilkins）2019年搬回去和他的家人一起住時，希望這麼做能幫他省錢買房，但這些年來租金增加、房價 飆漲、房貸利率 躍升，導致美國房市產生很大的變化，成為擁房族似乎變成更不可能的事。

BBC報導，現年32歲的威爾金斯說：「這就像我在玩一個不會贏的遊戲。買不起房令人覺得噁心不適。」

這樣的挫折感正在蔓延，引發不滿，以及對美國經濟的廣泛悲觀情緒，在大選即將到來之際，隱約浮現。

自2019年底以來，美國房屋售價中位數已上漲近30%，今春攀抵42萬美元。

根據國際貨幣基金（IMF）的數據，在各國房價不斷上漲時，這依然是最引人注目的漲幅之一。

這還不包括利率上升帶來的額外成本，目前美國典型的30年期固定抵押貸款利率約7%，遠高於2020年的3%左右。

Zillow和Bankrate等公司指出，如今購屋者需年收入超過10萬美元才能在美國大部分地區舒適地買房，遠高於美國家庭所得中位數約7.5萬美元。而且每月還款額在短短四年內大約增加了一倍。

霍爾特（Megan Holter）表示：「這讓我有點想哭。」她2019年開始在德州奧斯汀找房，當時銀行提供的30年期固定房貸利率約4.75%。當新冠疫情襲來，建材成本大漲，房價飆升，她暫時停在場邊觀望，

她和她的伴侶最後在今年買到房，但卻要承受6.625%的利率，而且地點也只能選在往北1,200英里的俄亥俄州 哥倫布。

根據紐約聯邦準備銀行，全美僅40.1%的租屋族預期他們總有一天會擁有自己的房子，比率是該行2014年開始調查這項問題以來最低。

即使是那些已鎖定長期固定房貸利率、不受直接財務衝擊的擁屋族，也在受訪時說，市場的變化令人憂心，因為這推升了房產稅和保險成本，又使搬家變更困難。

據哈佛大學住房研究聯合中心的數據，將近三分之一的家庭，如今所得超過三分之一（這是傳統上合理負擔的範圍）都用於住房，是2015年以來的最高水準。

近期Harris調查也發現，逾70%的美國人認為這樣的房市情況只會變得更糟。