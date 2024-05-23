我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

50分鐘4萬元 南加華人富二代包機去EDC蹦迪

這是凱特王妃…您覺得像嗎？英國人吵起來了

美股迄今漲12% 半數民眾無感認下跌

編譯廖振堯／即時報導
美股今年迄今的漲幅達到12%，但有49%受訪者認為史坦普500指數今年是下跌的。(美聯社)
美股今年迄今的漲幅達到12%，但有49%受訪者認為史坦普500指數今年是下跌的。(美聯社)

雖然美股表現強勁、今年迄今的漲幅達到12%，但美國民眾似乎漠不關心，哈里斯民調(Harris Poll)為衛報(The Guardian)所做的民調顯示，有49%受訪者認為史坦普500指數今年是下跌的，其他經濟指標的看法也多半悲觀；這些與實際數據相反的情緒，恐成為拜登連任的阻力。

市場觀察網站(MarketWatch)報導，該民調於5月10日至12日訪問2119名美國成年人。58%表示由於拜登政府管理不善，經濟正在惡化；56%表示美國正在經濟衰退。事實上，美國經濟正處於近四年的擴張期，且很少經濟學家認為可能出現衰退。72%的人相信通膨率正在上升，而4月消費者物價指數(CPI)報告顯示過去一年物價上漲3.4%，低於2022年逾9%的成長速度。

華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)經濟研究項目主任哈里斯(Ben Harris)表示，民眾不僅錯了且「錯得離譜」。哈里斯表示這種脫節很大程度上是源自接受資訊的管道：人們經常從社群媒體而不是傳統新聞、財經新聞獲取資訊，如果社群媒體上的資訊有政治傾向，便可能為了迷惑美國民眾而故意描繪經濟黯淡。

分析人士認為，此民調是拜登爭取連任的壞兆頭，彭博資訊金融市場資深專欄作家歐瑟士(John Authers)便表示，拜登傳達經濟政績的努力沒有廣泛傳播。

不過智庫曼哈頓研究院(Manhattan Institute)資深研究員里德爾(Brian Riedl)表示這不是新現象，歷史上經濟民調中選民過於悲觀的程度約25%，幾乎每個人都認為所有事情都搞砸了，如經濟總是下滑、繳稅沒有好處、一切都是陰謀、世界變得更糟等等。

其他專家指出一切終究取決於個人感受。即使通膨降溫，有的民眾依然難以負擔生活費用；或有的人根本沒投資股市。即使是投資於市場的民眾，可能也因為近年來固定收益投資回報不佳，拖累經典的股債60/40投資組合而感覺市場不佳。

民調 拜登 投資

上一則

三星電子HBM晶片據悉未能通過Nvidia測試 因有發熱和功耗問題

延伸閱讀

AI電話模仿拜登 散播者恐被罰600萬

AI電話模仿拜登 散播者恐被罰600萬
WSJ：拜登雖有支持勞工政策 但川普能夠贏得工會選票

WSJ：拜登雖有支持勞工政策 但川普能夠贏得工會選票
美國商業移民聯盟 籲拜登為在美居住多年無證客發工作證

美國商業移民聯盟 籲拜登為在美居住多年無證客發工作證
睽違8年 川普今到紐約造勢 歐凱秀揶揄他破產來討錢

睽違8年 川普今到紐約造勢 歐凱秀揶揄他破產來討錢

熱門新聞

美國投資人正處於「遍地黃金」的少見完美投資環境。（路透）

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

2024-05-17 07:10
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。(美聯社)

身價破千億美元的超級富豪全球共15位 排名第一是他

2024-05-17 01:19
債券交易員再次懷疑美國聯準會今年是否真會降息兩次。(美聯社)

美債空頭重整旗鼓 債劵交易員再次懷疑FED今年會降息兩次

2024-05-21 22:05
英特爾奧勒岡廠內，員工正在高數值孔徑極紫外光曝光機（High-NA EUV）前進行作業。(路透)

這台EUV究竟有多昂貴？讓台積電嚇到說A16節點不一定用

2024-05-14 21:05
近來全球股市高奏凱歌，20大股市中，14個指數都飆破史上最高紀錄。圖為紐約證券交易所交易大廳。(路透)

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

2024-05-18 22:48
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美經濟「跌入糞坑」？克魯曼：道瓊4萬點打臉川普

2024-05-22 12:41

超人氣

更多 >
華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首

華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
華女手機出問題 一覺醒來銀行存款全被盜

華女手機出問題 一覺醒來銀行存款全被盜
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心