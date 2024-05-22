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Fed多位官員談到降息時機 都強調要耐心等候通膨降溫

編譯劉忠勇／綜合外電
沃勒說，「在勞動市場沒有顯著走軟的情況下，我需要再看到幾個月良好的通膨數據，然後才能放心地支持放鬆貨幣政策立場」。（路透）
沃勒說，「在勞動市場沒有顯著走軟的情況下，我需要再看到幾個月良好的通膨數據，然後才能放心地支持放鬆貨幣政策立場」。（路透）

聯準會（Fed）多位官員周二均認為通膨會持續降溫，但都主張對降息要有耐心。

Fed理事沃勒周二表示，「可能沒有必要」進一步升息，他說，4月消費者物價指數顯示通膨並未升溫。

但他也表示，「在勞動市場沒有顯著走軟的情況下，我需要再看到幾個月良好的通膨數據，然後才能放心地支持放鬆貨幣政策立場」。

影片來源：YouTube

Fed主管監管事務副主席巴爾則重申，為了讓通膨完全降溫，決策者維持利率穩定的時間必須比原先預期更久。

他說： 「我們按兵不動的時間需要比我們之前所想更長，而且我認為目前處於良好狀態，可以這麼做。」 「我們需要看到更多證據證明通膨持續有進展，如此才能思考調整政策利率。」

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯和克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特周二晚上在同一場合均表示，他們仍預料通膨會繼續下降，但認為這一過程需要時間，Fed官員在決定何時降息時需要保持耐心。

柯林斯說：「現正處於耐心極其重要的時期，我認為數據有好有壞，要達到適合降息的時點，所需時間比我之前想像的更長。」

梅斯特則說，她需要看到「再有幾個月的數據顯示通膨看起來在下降」。

除柯林斯外，沃勒、巴爾、梅斯特在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）均擁有表決權。

降息 利率 波士頓

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