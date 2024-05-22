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大摩評美股：晶片股未反映兩岸風險 大盤仍有衝高空間

編譯黃淑玲／綜合外電
大摩投資管理執行董事、資深投資組合經理人史利蒙（Andrew Slimmon）去年料中美股會有好表現。（Andrew Slimmon LinkedIn）
大摩投資管理執行董事、資深投資組合經理人史利蒙（Andrew Slimmon）去年料中美股會有好表現。（Andrew Slimmon LinkedIn）

摩根士丹利（大摩）美國首席策略師威爾森（Michael Wilson）接受彭博電視訪問時表示，受惠於人工智慧（AI）熱潮而飆漲的半導體股票，應該要反映北京可能入侵台灣的風險。威爾森對美股的看法一向偏空。

威爾森說：「過去幾個月讓我驚訝的是，這些受惠股沒有包含風險溢價。我們不認為風險很高，但它是個風險。應該要有某些風險溢價才對。」他補充提到，更廣泛來看，許多半導體公司還沒有真正在營運數字上看到AI帶來的好處。

他表示，不少因為市場AI興奮情緒上漲的半導體股，價格近來已經太高。

威爾森最近修改了他先前看空美股前景的看法，改為預期史坦普500指數到明年6月前可有2%漲幅。不過他仍強調，不能排除美國經濟衰退風險。

大摩投資管理執行董事、資深投資組合經理人史利蒙（Andrew Slimmon）談到美股展望時則說，儘管美國股市不斷創下歷史新高，但是市場仍有足夠的上攻空間。史利蒙去年料中美股會有好表現，史坦普500指數去年確實飆漲了24%。

史利蒙在彭博電視訪談中表示，認為美股還有向上空間的理由是，尚待配置的現金充裕，會成為股市進一步上漲的催化劑。只要股市繼續上漲，「錯失恐懼」（FOMO）就會增強。他說，這時害怕自己錯過賺錢機會的強度，將會比美國公債殖利率下降的刺激性更強。

他指出，以市場對股票期待低且偏好國庫券5%～6%殖利率的現況來看，這輪股市向上周期，現在仍處於這種「恐懼」階段，而這是牛市早期的徵兆。史利蒙說：「這是一個從恐懼到貪婪的典型周期，對我而言，這就是代表了我們仍然處於恐懼階段。」他完全相信，越來越高的股票報酬率，會讓人們不再觀望。

史利蒙也提到，對於企業獲利持續成長和通膨放緩的預期，應該會促使投資人變得更加樂觀。當然，這並不表示美股向上的過程會一帆風順，史利蒙預測，最快今年夏天季節性疲軟時期，可能會有一次回落整理。

經常唱衰美股的摩根士丹利策略師威爾森，認為晶片股應反映更多風險。 Michael...
經常唱衰美股的摩根士丹利策略師威爾森，認為晶片股應反映更多風險。 Michael Wilson臉書

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