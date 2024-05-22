Nvidia料能再繳出超狂獲利成長 但接下來幾季有基期墊高的問題

Nvidia未來幾季的成長率可能不會像過去一年那麼誇張。（路透）

輝達（Nvidia）將在周三盤後公布上季財報，預料又將繳出超狂的獲利增長，但這可能是這段期間來的最後一次，因為截至2023年4月的去年同期，是該公司最後一個銷售持平的季度，此後，市場對AI晶片 的需求大爆發，推動Nvidia市值膨脹到原來四倍的2.4兆美元。

Nvidia似乎有個大致的模式：該公司AI架構的處理能力每六個月增加一倍。執行長黃仁勳 今年3月展示其最新的加速器設計，運算速度是目前晶片的五倍。

分析師預估上季銷售額將成長到近四倍的246億美元，每股盈餘增加到五倍高的5.60美元。該公司自己給出的營收指引一直是235億到245億美元間。

Nvidia周二收盤價是刷新紀錄的953.86美元。

Nvidia在3月份的開發者大會才推出Blackwell加速器架構，那些晶片要等到今年稍晚才能出貨，所以周三發布的財報反映出來的是當前Hopper晶片的需求熱度。分析師將關注該公司對於提高Hopper產量和縮短交貨期有何作為。

目前，Nvidia的銷售有超過80%用在雲端資料中心。微軟和臉書母公司Meta Platforms是去年的大買家。亞馬遜（Amazon）今年也買了很多。Oppenheimer分析師Rick Schafer認為，上季資料中心的銷售躍增逾400%。

由於微軟、亞馬遜、Alphabet旗下Google等公司在AI基礎設施領域的競爭非常激烈，因此華爾街認為，在Nvidia及其客戶轉向新的 Blackwell架構之際，Hopper的需求也不會減退。黃仁勳及其他高管周三討論前景時，投資人會想聽到他證實這一點。

由於發展軌跡太陡峭，Nvidia通常只提供下一季的財測。市場對本季營收的共識預測是266億美元，大概是與去年同期的兩倍，但低於分析師預計的上季成長率。

即使未來幾季，Nvidia營收攀升之勢趨緩，但它在AI加速器領域的領先優勢看起來還是很穩固。

Baird分析師Tristan Gerra本周一撰寫報告說，今年和明年，Nvidia產品仍然打遍天下無敵手，他將目標價從1,050美元調高到1,200美元。