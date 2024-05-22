漲價、裁員、打擊密碼共享… 串流媒體多數沒賺到錢

串流媒體合縱連橫，藉由合作方式達成互惠。（美聯社）

這個財報季媒體巨頭在串流媒體獲利方面取得不錯的進展。過去兩年調高價格、打擊密碼共享、推出廣告版套餐以及大規模裁員，都撼動了整個產業，讓企業更接近獲利。

但大多數串流業務仍然沒有賺錢，投資人仍對能否獲利持懷疑態度。

以迪士尼 為例。該公司最近一季包括Disney +和Hulu在內的直接面向消費者(DTC)娛樂部門實現了令人驚訝的獲利4700萬元，而去年同期虧損5.87億元。

然而該公司預計DTC娛樂部門本季仍將出現虧損。加上ESPN+後，迪士尼的整體串流業務仍然處於虧損狀態。

康卡斯特旗下的NBCUniversal第1季串流媒體業務虧損6.39億元。派拉蒙環球的DTC虧損2.86億元。

華納兄弟探索頻道保住其唯一串流媒體部門獲利的傳統媒體巨頭地位。然而，該部門的獲利能力一直坎坷不平，即使其中還包括HBO等優質付費電視服務。

第1季有線廣告收入也持續下降，隨著越來越多消費者剪線，所有主要傳統廣告公司的收入都出現兩位數的下降。有線廣告和有線電視附屬費用一直是收入大宗，並帶進約30%至40%的利潤率。

這使得廣告成為公司恢復有線電視時代獲利率的下一個關鍵。但分析師警告還有很長的路要走，而且這可能永遠不會發生。

新的串流媒體搭售可能也無法緩解消費者對何時、何地以及如何觀看的困惑。

最近發布的搭售方案包括Comcast的StreamSaver，它將Peacock與Netflix 和Apple TV+整合在一起，提供給康卡斯特的寬頻網路用戶。

同時，華納兄弟探索頻道和迪士尼宣布推出一個新的串流媒體搭售方案，整合Disney+、Hulu和Max，定今年夏天在美國推出。去年12月，華納兄弟探索與Netflix 合作，透過Verizon提供10元的廣告版套裝。

今年稍早些，華納兄弟也宣布與迪士尼旗下ESPN和福斯建立體育串流媒體合作夥伴關係，預計將於今年秋季底時推出。兩家公司上周公布其名稱：Venu。