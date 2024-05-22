豐田砸5億擴建德州廠 日產暫停在美生產電動車

《聖安東尼奧快報》引用公開記錄文件報導，豐田 汽車北美分公司正為其德州廠可能投資 5.317億元尋求稅收減免。

報導指出，這家日本汽車製造商計劃建造一座新大樓，增加411個就業崗位，並可能擴大其位於德州聖安東尼奧的現有工廠，該工廠生產豐田Tundra皮卡車和Sequoia SUV。

在電動車 需求放緩促使各大汽車製造商削減對此類車型的財務承諾後，目前主要汽車製造商正在將精力和投資重新集中在利潤率更高的混合動力和汽油動力汽車上。

自2003年以來，豐田已在聖安東尼奧廠投資42億元。該廠於2006年開始生產，雇用了3700多名工人。

報導指出，聖安東尼奧的擴建項目可能包括超過50萬平方英尺的新空間，但該公司並未具體描述工廠將增建什麼。

另外，《汽車新聞》引述發給汽車供應商的備忘錄報導，日產汽車公司已暫停在美國生產電動車的計畫。

報導指出，這家日本汽車製造商調整了一些電池動力轎車的開發計畫，並要求供應商停止與這些項目相關的開發活動，直至另行通知。

今年3月，日產汽車制訂了加速全球電動車轉型計畫，其中包括到2026年在美國銷售7款新車型，並在美國建立電動車製造中心。