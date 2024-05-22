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美股最錢線／降息有利股市 歷史未必支持

財經新聞組／綜合報導

華爾街最著名的空頭本周轉向。摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Mike Wilson)認為市場「不確定性高於正常水平」，但仍將史坦普500指數未來12個月目標價從4500點調升至5400點，調幅高達20%。

威爾森在報告中引用一張圖表，對那些希望靠低利率來推動下一階段反彈的股市多頭來說提出警告。

威爾遜寫道：「歷史上，在降息周期開始後，出現了各式各樣的可能回報結果。」「就各方面而言，這項分析很適當地概括了我們的前景：在基本平均基礎上對風險回報再平衡，但有可能出現多種狀況。再次強調，投資人應為信心、部位和價格的一些顯著波動做好準備。」

史指的平均年回報率約為10%左右，這使得降息後12個月的平均回報率遠低於這一目標。除了1974年、1989年和2019年外，降息後史指的未來一年回報率通常遠遠超出歷史平均值。

在其他條件相同的情況下，較低的利率有利於股票等風險較高的資產，降低了報酬障礙，使股票優於固定收益等資產。

然而，威爾森的數據提醒投資人，降息通常不會是聯準會「只是想要」的作法。

回溯18個月前，華爾街預期經濟衰退將促使降息。但如今，聯準會正在尋求「對通膨持續下降至2%的更大信心」作為降息的催化劑。

去年的降息觀點符合歷史：負面衝擊促使聯準會採取行動。但目前的觀點是反常的。

正如威爾森所指出的，對當前市場還能期待什麼？「過去幾個月是這方面的一個縮影，經濟成長數據在經歷了一段時間的強勁之後再次降溫，而通膨數據卻坎坷不平。」「簡單來說，隨著數據變得更加不穩定，宏觀結果變得越來越難以預測。而這種環境會持續存在。」

降息 聯準會 華爾街

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