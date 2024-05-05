理財問答／天災過後 如何申請保險理賠？

問：各地大小天災不斷，我擔心哪一天自己也遇到災難，正打算買保險 ；請問，投保後，萬一真的要派上用場，該如何理賠？

答：了解理賠前，選購保險時務必先了解各家保險公司保險的理賠範圍，是否包括地震 、洪水 、火災或其他天災？保險將承保、以及不承保哪些損失？

投保人一旦受災，身心受創，總期待保險公司無縫接軌，申請理賠後馬上出錢幫忙修復任何天災造成的損壞。

但理賠之路往往崎嶇難行。

理賠不順利，經常和投保人申報作業失誤有關，足以損失數千美元，甚至碰到保額不足、或者需要自掏腰包付費。

一般來說，以租屋房客為投保人的房客保險(renters insurance)、房屋保險(Home Insurance) 以及水災保險(Water Damage Insurance)是最常見的天災保險，許多人約略知其一，未必詳盡了解細節。

例如，房客保險只承保承租屋內物品，而不包括建築物； 建築物損壞由房東購買的保險賠償。房屋保險則涵蓋物/資產及屋內資產成本，如果有人在家中受傷，通常會支付醫療費用。

至於水災保險，主要針對物產因雨水等所造成水災的損害賠償，例如天花板漏水或下水道倒灌；住屋只要靠近水道，都值得花錢投保水災險。

如何順利理賠？

為確保理賠順利，每個步驟都不能出錯。

第一步：受損處拍照

佛羅里達州保險業者Florida Peninsula Insurance Company法務長朱利安蒂 (Stacey Giulianti) 說，記錄損失是理賠第一步，在安全前提下應盡可能拍攝受損處，也務必拍攝未受損的房間或區域，以便比對，也可避免不道德的公共理賠員(public adjusters)和承包商謊報損壞。

卡羅來納州保險業者Jones Insurance Agency商業保險顧問揚西 (Rob Yancey)建議，拍照後隨即發送給可靠家人或朋友保管，免得遺失證據。

路易斯安那州金融業者 Game Changer Wealth 財務顧問兼創辦人萊恩博(Jerry Linebaugh) 提醒，拍照務必注意細節。例如，水災後拍照要在畫面上以尺顯示損壞範圍，以免保險公司的理賠師(insurance adjuster)低估淹水程度和受損情況，充份準備會讓理賠結果大不同。

萊恩博舉例說，他姐姐家10年前遭逢洪水，災後未好好拍照，理賠員抵達時咬定一樓僅一個房間水位達 2 呎，其他房間水位低了近1呎，被拒賠償超3萬多美元。

第二步：緊急搶修

災後應全力保護房屋、避免額外損失。朱利安蒂說，可用木板封住窗戶或用防水布遮蓋屋頂，阻止進一步損害才能確保充份賠償。

亞利桑那州理財法律公司律師德夫吉 (Ike Devji) 提醒，多數保單明文要求在發現損害後採取合理措施，以防止損害擴大。買防水布等支出務必留下收據、供保險公司參考。自行緊急維修前務必拍照。

第三步：及早聯絡保險公司

盡早取得索賠編號，接下來的往返電話和信件訊息都可歸檔；索賠編號非常重要，德夫吉建議保留與保險代理人等相關人士的所有通話記錄。

德夫吉說，許多保險公司故意更換號碼讓人混淆，試圖延遲索賠或文書作業。

與保險公司代表交談並申請理賠時，描述損失情況要小心用詞；德夫吉提醒，您本人並非專業承包商，千萬不要對受損範圍和成本發表意見，萬一低估，日後保險公司會咬住不放。

理財專家萊恩博強調，及早與保險公司聯絡很重要，最好災後幾個小時內提出申請，可避開人潮，加速處理、早一點獲賠修復損壞。

第四步：了解保單理賠範圍

務必詳讀保單並評估申請理賠的內容，假如住房投保好幾個保險，更要確實釐清各保險涵蓋範圍。

萊恩鮑說，務必循正確保單申請理賠，好比說，同樣是屋裡進水，假如因水位上升的水滲入或流入房屋，屬於洪水理賠，假如是暴風中有某個飛行物打破窗戶，導致有水進入屋內損壞地板或其他物品，則屬普通屋主或房客保險理賠。

第五步：慎選包商修復毀損部份

保險公司不想支付過高費用，但身為當事人，必然也不想低價雇用品質糟糕的包商。務必至少找三個包商估價，並雇用有合格證照的包商。

保險公司拒絕理賠的常見原因

常見原因之一是，受到的天災如地震不在保險涵蓋範圍內。很少保險業者願意受理地震險，因為一旦大地震，恐怕導致保險業者破產。

第二原因是，有證據顯示投保人在災後造成額外損壞、或未及時採取措施以減輕額外損壞。第三個理賠被拒常見理由是，雇用沒有執照的包商並對房屋造成更多損壞。（周芳苑）