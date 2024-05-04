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美股最錢線/亞馬遜AWS銷售將破千億

財經新聞組／綜合報導

亞馬遜獲利豐厚的AWS業務雲端最大的重點：2024年銷售額將達到1000億元。

AWS執行長塞利普斯基(Adam Selipsky)在播客中表示：「我們幾天前剛剛宣布，AWS確實能達到1000億元年化收入運行率的里程碑；沒有多少科技公司能做到這一點。」

他補充表示：「我認為這是一個值得注意的里程碑。」

在對生成式人工智慧(AI)服務的巨大需求以及持續推動將工作負載轉移到雲端的推動下，亞馬遜的企業雲端營運在第1季取得了巨大的成功。

AWS銷售額連續第2季加速成長，年增17%達到250億元。亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)於2021年聘請塞利普斯基負責該業務，營業獲利幾乎翻了一倍，達到94億美元。

該部門約占亞馬遜第1季營業獲利的62%。

塞利普斯基認為，由於85%的公司仍在本地儲存數據，AWS的利多才剛開始，「我們對AWS的業務前景感到樂觀，我認為它可以繼續快速成長，而且前景發展無量。」「當然這不是我們與生俱來的權利，也沒有任何保證。我們的成功取決於明天為客戶所做的事情。」

這位狂熱的滑水愛好者和葡萄酒愛好者表示，他不會每天早上醒來只想著擊敗競爭對手微軟和Alphabet。相反地，他花時間思考如何讓客戶滿意；這是創始人貝佐斯銘刻在該公司「每天都是第一天」文化的一部分。

華爾街認為，塞利普斯基和他的AWS團隊將繼續成為亞馬遜獲利和股價的主要動力。

Evercore ISI技術分析師馬哈尼(Mark Mahaney)在客戶報告中表示：「AWS的驅動因素是強大且可持續的：成本優化周期的結束、核心雲端需求和生成式AI工作負載，這些工作負載的營收達到數十億元。」

他強調：「關鍵是：這代表自2022年第3季以來AWS美元收入成長首次超過微軟的Azure，改變了雲端產業領導地位。」（財經新聞組）

雲端 亞馬遜 微軟

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