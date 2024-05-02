FED釋放鴿派訊號後美股三大指數收高 高通財測提振晶片股

美國聯準會釋放鴿派訊號後，美股三大指數周四全面收高。(路透 )

美國股市周四三大指數均收高，投資人正評估美國聯邦準備理事會（FED）周三比預期更為鴿派的利率 指引，以及大量喜憂參半的企業盈利和經濟數據。

道瓊工業指數上漲322.37點或0.85%，至38,225.66點；史坦普500指數上漲45.81點或0.91%，至5,064.2點；那斯達克指數上漲235.48 點或1.51%，收15,840.96點。

科技股重鎮那斯達克的漲幅最大，主要得力於高通公布的上季度銷售和利潤均高於分析師預期，提振晶片股。

市場繼續評估聯準會 主席鮑爾周三聲稱下一步政策行動將是降息 的說法。此前聯準會在會議結束時維持利率不變。不過，鮑爾指出，近期強勁的通膨數據表明，首次降息可能要推後很久。

Murphy & Silvest資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示：「昨天的會議中可以看出，聯準會的傾向仍是下行，按兵不動或降息。他們現在不願意進一步升息，會保持利率不變，出現任何經濟疲軟或通膨下降的跡象，他們都準備好降息。」

周四公布的數據顯示，初次請領失業金的人數保持低檔、計畫裁員減少、上季勞動成本急升以及生產力成長大幅放緩，所有這些都讓人更關注周五將發布的4月就業報告。

NovaPoint投資長Joseph Sroka說：「聯準會一直在說他們將根據數據做決定，今年初我們以為可能多次降息，而且會更早。數據並不支持這種看法。」

經濟合作與發展組織（OECD）上調全球經濟成長預期，部分歸功美國經濟的韌性。

第１季財報季已接近尾聲，373家史坦普500指數成分股公司公布了財報。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，77%的業績優於預期。

Nolte補充本季共同現象是，「那些業績超出預期的公司，股價漲幅並沒有前幾季那麼大，而那些遜於預期的公司則遭到了重創。」

在個股當中，高通公布獲利超預期後股價跳漲9.8%。

二手車平台Carvana股價暴漲33.8%，因財測樂觀。

但DoorDash大跌10.3%，因獲利指引令人失望。

Etsy股價跳水15.0%，該電商平台第1季的商品銷售總額和利潤不如華爾街預期。

健身器材製造商Peloton下跌2.5%，此前該公司宣布執行長下台且全球裁員15%。