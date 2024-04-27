債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

美債波動率指標「MOVE」創始人巴斯曼（Harley Bassman）表示，過去一年來，由於聯準會（Fed）政策利率走向撲朔迷離，美國公債殖利率 隨之劇烈擺盪，但他預言這段波動期已告一段落，因為今年Fed政策利率已經見頂，而且日後降息 空間有限。

巴斯曼1994年任職美林時發明了現在的ICE美銀MOVE指數，用來衡量美債市場的隱含波動率，市場稱之為美債「恐慌指數」。他指出，自2022年3月Fed啟動升息循環以來，美債殖利率波動劇烈，反映Fed利率路徑不明。

Fed利率已升到頂 往後降息路變窄

道瓊社報導，儘管此刻Fed利率前景仍籠罩迷霧，但巴斯曼認為，Fed接下來的路已變窄。經濟數據、選舉迫近的政治顧慮、政策會議日程表，都限縮Fed的利率決策選項。

巴斯曼大膽預言，最可能的情境是：Fed在選前「降息一次就停」。

儘管Fed不久前還表示，2024年傾向降利率三次。問題是，Fed自我標榜決策「以數據為憑」，但近來經濟數據並不配合今年大幅降息的劇本演出。3月非農就業人口大增30.3萬人，消費者物價指數（CPI）年增幅從2月的3.2%回升至3.5%，顯示經濟成長仍強勁，且通膨減緩進展停滯，與長期目標2%漸行漸遠。

巴斯曼指出，Fed這波升息循環從0%拉高到5%以上，不論以什麼指標衡量已屬極端，往後利率路徑已大幅收窄；除非通膨率又回升到5%以上、失業率降到比周期低點3.4%還要低，否則Fed政策利率已經觸頂了。早在去年12月，呈現Fed決策官員個別利率落點預測的「點狀圖」就顯示，無一人認為未來聯邦資金利率目標區間會比目前的5.25%~5.5%還要高。

可能6月降息一次 避免選前大動作

日後再升息的機率渺茫，那麼降息展望又如何？巴斯曼認為，Fed主席鮑爾口口聲聲表示利率決策取決於經濟數據，換言之，他極可能「確定看到敵人眼白才開槍」，也就是要確定通膨已被控制住，才會放手降利率。由此推測，Fed不可能在5月就啟動降息循環。

負責Fed利率決策的公開市場操作委員會（FOMC）7月30日至31日舉行會議，時機正好夾在共和黨全國代表大會（7月15日至18日）與民主黨全國代表大會（8月19日至22日）中間。巴斯曼推斷，Fed為了避免在11月大選前惹來政治爭議，應會迴避在7月和9月例會宣布重大政策調整。這將大幅縮短Fed今年的降息跑道。

巴斯曼揣測，Fed也許會努力在6月擠出一次降息，然後等到選舉結束再說。

因此，他斷定美債殖利率劇烈震盪期已結束，接下來六個月，債券投資 人可把公債作個了結（在這種環境下，巴斯曼偏好新發行的抵押擔保證券[MBS]），並且默默剪息票了。他提醒投資人謹記一點：就大多數投資而論，持有部位的規模比進場價位重要。