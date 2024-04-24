特斯拉營收減9% 12年來最大

特斯拉 第1季營收下降9%，為2012年以來最大降幅，且未達分析師預期；這家電動車 公司正承受持續降價的衝擊。

營收較上年同期的251.7億元降至213億元。淨利潤從一年前的79.3億元下降55%至11.3億元。調整後每股獲利45分，低於LSEG預期的每股51分。

當季銷售額降幅甚至比2020年上次降幅還要大；當時的下降幅度是由於新冠疫情 生產中斷而造成的。2024年前三個月，特斯拉汽車業務營收年減13%至173.4億元。

特斯拉在其財報聲明中表示，「銷售成長率可能明顯低於2023年實現的成長率」，因該公司希望推出「下一代汽車和其他產品」。

由於對交車數疲軟、中國競爭以及持續降價的擔憂，特斯拉股價今年暴跌超過40%。本月稍早，特斯拉公布第1季汽車交車量年減8.5%。

該股目前交易價格接近2023年初以來的最低水平，但財報發布後，盤後延長交易上漲約5%。

該公司在聲明中表示正在加速推出「新車，包括更實惠的車型」，這些車型將「能夠在與特斯拉當前產品相同的生產線上生產」。特斯拉的目標是「充分利用」現有產能，並在投資新生產線之前「比2023年產量增加50%以上」。

特斯拉能源部門營收年增7%至16.4億元，服務和其他收入年增25%至22.9億元。

電動車銷售成長正在放緩，特斯拉和主要競爭對手幾個月來一直斷斷續續地削減電動車價格以刺激需求。特斯拉第1季毛利暴跌18%，部分原因就是年初的降價舉措。

特斯拉本月開始大規模重組，兩名高階主管巴格利諾和帕特爾辭職。馬斯克上周在公司全員備忘錄中表示，將裁減全球10%以上員工。

資本支出增至27.7億元，年增34%。