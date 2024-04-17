投行業務復甦 大摩上季營收倍增

摩根史坦利 第1季獲利成長，主要得益於股票承銷帶動的投資 銀行業復甦，營收成長了1倍以上。

這家華爾街 銀行截至3月31日當季淨利為34億元，稀釋後每股獲利2.02元。

執行長皮克(Ted Pick)在財報聲明中表示：「由於強勁的淨新資產增加，本公司在財富和投資管理領域的客戶資產已達到7兆元。」「機構證券也看到了整個市場和承銷業務的強勁表現。」

隨著大型企業發行債券接近歷史最高水準，且股權資本市場變得更加活躍，投資銀行活動已從兩年的交易荒中反彈。本季投資銀行業務營收年增16%。在債券發行量增加的推動下，固定收益承銷連續兩季成為亮點。

雖然第1季諮詢收入下降近28%，但股票承銷卻飆升近113%，達到4.3億元。

總營收增至151.4億元，去年同期為145億元。

包括投資銀行、股票和固定收益的機構證券部門總營收為70億元，而去年同期為68億元。固定收益交易收入下降4%，而股票交易收入成長4%。

財富管理收入較上年同期的66億元成長至69億元。

摩根史坦利已將其財富業務打造成一個強大的業務部門，能夠產生更穩定的收入，並幫助平穩來自交易和投資銀行等波動較大的業務的收入。

但隨著財富管理市占率的競爭加劇，市場關注摩根士丹利能否實現資產成長。

該部門還面臨更嚴格的監管審查，多個美國監管機構正在調查摩根史坦利是否認真篩選其客戶並了解他們的財富來源。《華爾街日報》本月稍早報導了這些調查。

投資管理收入為14億元，高於去年的13億元。