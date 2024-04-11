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輝達股價站穩腳跟後 分析師看後市還是一個字：漲

編譯簡國帆／綜合外電
分析師認為，在輝達晶片需求看增之際，後市展望依然看旺。（歐新社）
分析師認為，在輝達晶片需求看增之際，後市展望依然看旺。（歐新社）

輝達（Nvidia）股價在連跌兩天後，10日站穩腳跟、大漲2%，分析師認為，在輝達晶片需求看增之際，後市展望依然看旺。

輝達股價10日收盤大漲2%至870.39美元，終結連兩天跌勢，過去一年來累計飆漲逾兩倍。

摩根士丹利（大摩）分析師摩爾（Joseph  Moore）成為最新一位調高輝達股價目標價的分析師，9日拉高到1,000美元，遠高於原本的795美元，給予相當於優於大盤的評級，以這家晶片大廠為搭上AI晶片熱潮的最佳標的。

摩爾說，輝達的「產品執行」和潛在的積極定價，將帶給競爭對手壓力，且機櫃空間短缺也將嘉惠輝達，業者將因配置空間更有限，優先選擇投資報酬率最高的輝達處理器，同時機櫃規模的產品也有助強化輝達的營收潛力。

KeyBanc分析師維恩（John Vinh）日前指出，他在確認亞洲供應鏈後，發現支持今年AI伺服器將成長超過一倍的預測，且輝達為中國推出的降規版H20晶片需求強勁，「H20的中國需求遠高於預期，今年可望逐步貢獻90億~120億美元的營收」。

維恩也預測，2025年起，使用GB200的伺服器將貢獻多達1,400億美元的營收，「我們很意外會聽到GB200預料將成為主流的說法…所有主要超大規模客戶的未出貨訂單顯示，60K-70K GB200的伺服器機櫃平均售價為150萬~200萬美元」。他將輝達目標價從1,100美元提高到1,200美元，維持加碼評級。

Melius研究公司分析師瑞茲（Ben Reitzes）指出，包含36顆GB200晶片的NVL72液冷機櫃系統售價約350萬美元，可能是「獲利與營收怪獸」。他給予輝達1,000美元的目標價。

面對即將開鑼的美股財報季，Cantor Fitzgerald分析師穆斯（C.J. Muse）以輝達、威騰（Western Digital）及高通（Qualcomm）等股票為最佳戰術構想，認為AI動能維持強勁。他對輝達的目標價為1,200美元。

另一方面，儘管Google等輝達大客戶都正以自家硬體驅動AI技術，暗示輝達將面臨更激烈的競爭，但Google在發表自家新款AI晶片的同時，明年初也將提供客戶輝達的最新款Blackwell系列晶片、並擴大H100晶片驅動技術的取得管道，暗示輝達遭遇的將是良性競爭。

輝達 晶片 AI

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