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好市多3月銷售表現佳 年增近10% 季配息金額宣布提高14%

編譯季晶晶／綜合外電
好市多公布3月銷售比去年同期成長近10%，並宣布現金股利配發比前次增加14%。(歐新社)
好市多公布3月銷售比去年同期成長近10%，並宣布現金股利配發比前次增加14%。(歐新社)

好市多（Costco Wholesale）周三公布3月銷售比去年同期成長近10%，並宣布現金股利配發比前次增加14%，該公司股價在周三盤後交易小幅上漲。

上月的淨銷售年增9.4%到235億美元，增速比2月的6.9%快。衡量業績的關鍵指標同店銷售3月年增7.7%。也比2月年增5%快。

董事會提高每季配息，從每股1.02美元拉升到1.16美元，增幅大約14%。股息將於5月10日付給4月26日收盤時持有股票的投資人。

好市多股價在盤後交易微漲0.5%到726.4美元。今年來，該股上漲11.06%，表現優於標普500指數的8.2%。

3月銷售可能得益於消費者親臨門市的次數增加。財務與投資人關系副總裁David Sherwood說，全球可比客流量增長7.2%，美國增長6.9%。

該公司為加強線上業務所做的努力也可能開始見效。電子商務同店銷售再次出現兩位數成長，較去年同期大增28.3%，表明消費者對好市多電子商務舉措反應良好。

2月，好市多為其行動應用推出新的主頁，允許會員使用Apple Pay進行線上支付。管理階層在3月初與投資人的電話會議上表示，截至第2季末，其應用程式下載量增加280萬次，達約3,300萬次。

該公司大受歡迎的金條銷售可能是電子商務銷售的額外亮點。在3月電話會議上，財務長Richard Galanti表示，電子商務「在多個領域表現強勁，其中以黃金和最近的白銀銷售為首」。但好市多在周三報告未提及黃金銷售。

好市多是少數仍每月提供同店銷售業績更新的零售商之一。許多公司十多年前已停止這樣做。由於好市多不提供單季或年度業績指引，投資人必須依靠每月業績報告來設定對未來一季和一年的預期。

好市多 投資 零售商

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