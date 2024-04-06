Fed若不降息 高盛：會非常驚訝

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)仍然預計聯準會 今年將降息 3次，並補充說，如果聯準會最終決定完全不降息，他將「非常驚訝」。

明尼亞波利斯Fed行長卡什卡里(Neel Kashkari)是最新一位表示如果通膨仍然偏高、年底前可能不會降息的官員。他4日 在接受《退休金與投資》採訪時表示：「如果我們繼續看到通膨橫盤整理，那麼我就會懷疑是否需要降息。」

另外，聯準會主席鮑爾 本周稍早表示，政策制訂者需要一段時間來評估當前的通膨狀況，這使得潛在降息的時機存在不確定性。

市場參與者一直在密切關注聯準會官員對今年預計降息次數的評論，許多人將在周五的就業數據中尋找有關勞動市場和通膨的進一步線索。

哈祖斯表示仍看好美國經濟前景，「我對今年當然很樂觀。在成長方面的共識很高，今年成長接近3%。」「就經濟衰退風險而言，共識較低。我們認為未來12個月的衰退機率為15%，這是平均衰退機率，因為二戰後大約每7年就會經歷一次衰退。」

他也樂觀地認為，今年強勁的經濟成長可能會與通膨降溫同時發生。預計個人消費支出(PCE)物價指數到2024年底將達到2.4%，明年將達到2%。核心PCE物價指數是聯準會首選的通膨指標。

哈祖斯表示：「在這種環境下，預計根據鮑爾主席和其他聯準會官員的言論，會出現一些降息。」「這並不是十分確定。當然，這個時機將取決於近期數據、聯準會的反應函數；但根據我們的預測，如果今年沒有降息，我會感到非常驚訝。 相當驚訝。」