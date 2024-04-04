品浩看聯準會降息 降幅會比其他國家小 指押注債市正是時候

品浩說美國聯準會的降息幅度預料將小於其他國家。（路透）

債券投資巨擘品浩（PIMCO）全球固定收益部門投資長波以斯（Andrew Balls）認為，未來兩年聯準會降息 幅度會小於其他主要央行 ，在債市押注的時機已經成熟。

全球利率 交易員預計，大多數已開發國家的貨幣寬鬆幅度將保持一致步調，聯準會、加拿大央行、英國央行未來兩年將降息約6碼，150個基點，歐洲央行和紐西蘭央行的降息幅度則略大一些。

Pimco認為經濟前景各不相同，這種共識很可能站不住腳，它正為各國央行政策路徑分化做準備，指聯準會降息力度會相對較小，主要是各房貸市場存有重大差異。簡單地說，固定抵押貸款利率在美國更為普遍，貸款人在疫情初期就鎖定了處於歷史低點的利率，減緩聯準會大幅升息的影響。

規模142億美元的Pimco國際債券基金（International Bon Fund）押注美國以外經濟體的降息幅度會較大，因為這些國家的房貸利率多為浮動制，意味更高的借貸成本將對未來兩年的經濟成長和通膨構成較大壓力。根據彭博彙編數據，截至4月1日，Pimco國際債券基金今年以來上漲1.3%，跑贏基準指數和多數同行。

波以斯說，「一大堆國家有共同點，抵押貸款市場更容易更快地從升息中受益」。他與另一位投資組合經理顧尚祺（Sachin Gupta）上周在倫敦受訪表示，相對於美國，總計管理1.9兆美元資產的Pimco更看好英國、澳洲、紐西蘭、加拿大和歐洲的債券。

頑毋的通膨率讓主要央行不得不長期維持高利率，使得預測央行會轉向寬鬆的交易員大為受挫。市場在去年末預測聯準會今年會降息六次，但現在甚至對降息三次都不篤定。全球市場現在普遍認為，6月將是央行寬鬆周期的潛在啟動點。

此外，Pimco對未來6到12個的見解，還包括看好美元勝過歐元以及瑞士法郎和瑞典克朗等其他歐洲貨幣，他們預計美國經濟將有獨特表現，有別於其他國家。