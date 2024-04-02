需求旺 第2季公司債繼續搶手

投資 人爭先恐後地在聯準會降息 之前鎖定回報，預計美國公司債的漲勢將持續到第2季。策略師預估可能會觸及30年來未見的水平。

信貸市場正被購買狂潮淹沒，因為投資人押注聯準會將實現軟著陸，在不引發經濟衰退的情況下抑制通膨，然後在今年稍後降息以支持經濟成長。

企業為投資等級債券 和垃圾等級債券支付的國債溢價、又稱信用利差，在3月21日觸及2年來最小水平，分別為91個基點和305個基點。

信貸策略師表示，保險公司和退休金計畫等大型債券投資人看到客戶大量資金湧入，希望利用更高的利率，促使它們尋求公司債。但可能沒有足夠的新發行債券可供購買。

根據研究公司Informa Global Markets的數據，第1季投資等級公司籌集創紀錄的5380億元，占全年預期債券供應量1.3兆元的40%。在需求強勁時，新產品平均超額認購3到4倍。

摩根史坦利信貸策略師帕特卡(Vishwas Patkar)將當前市場與1990年代中期進行比較：聯準會在1995年降息4次後，在很長一段時間內保持高利率。他表示：「信貸仍然非常有韌性，即使利率較高，利差仍達到當代最小的56個基點。」

他表示，如果實現軟著陸，利差有可能低至75個基點，這是1990年代以來的最低水平。他本月稍早將年底利差目標從125個基點縮小至95個基點。

有相同看法的不只他。美國商銀策略師預計下個月利差將收窄至80個基點左右，接近2021年觸及的77個基點水準。不過，他們堅持6個月利差目標為100-120個基點。

債券的強勁需求對企業來說是個好消息，因為這使它們能夠以更便宜的成本為自己提供資金。但部分投資人警告，利差收窄也意味著在購買此類債券時所承擔風險獲得的報酬會減少。