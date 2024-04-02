美拚減碳 重啟核電廠

拜登當局近來宣布，同意提供15.2億美元的貸款擔保，協助密西根州 的帕利塞德（Palisades）核電廠恢復運作。這是美國歷來第一座重啟的核電廠，顯示去碳化趨勢下，為尋找不會製造碳排的電力來源，重新開始擁抱核電。密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）表示，帕利塞德重啟後，將是美國史上第一座成功重啟的核電廠，對區域經濟的影響力達3.63億美元，並協助密西根州引領乾淨能源的未來。能源部長格蘭霍姆也說：「核電是無碳電力的最大單一來源，直接支持全美10萬份工作，並間接帶來數十萬份就業。」

USPS空運 UPS取代FedEx

UPS將取代競爭對手聯邦快遞(FedEx)，成為美國郵政 服務公司(USPS)的主要航空貨運提供商。聯邦快遞向來將美國郵政(USPS)視為其空運快遞業務的最大客戶，該公司表示正在尋求一份利潤更高的合同，如果沒有達到期望，已做好終止長達22年合作關係的準備。聯邦快遞與美國郵政的合約將於9月29日到期。由於郵政服務將信件和包裹從空運改為更經濟的陸運，USPS向聯邦快遞支付的費用從截至2020年9月財年的24億元減少到2023財年的約17.3億元。

微軟 將全球獨立銷售Teams

微軟表示將在全球單獨銷售聊天和視訊應用程式Teams，與Office產品分開銷售。該公司6個月前在歐洲將這兩種產品分拆，以避免可能面臨的歐盟反壟斷罰款。自從Salesforce旗下的競爭工作空間訊息應用程式Slack於2020年提出投訴以來，歐盟委員會一直在調查微軟捆綁Office和Teams的行為。Teams於2017年免費加入Office 365，隨後取代了Skype for Business，並在疫情期間變得流行，部分原因在於其視訊會議功能。

回應股東 Twilio擴大董事會

雲端通訊公司Twilio已任命Sachem Head Capital Management一名合夥人進入其董事會，因為該公司面臨幾家激進投資公司的壓力，要求其做出重大改變。Twilio董事會新增史塔夫曼(Andy Stafman)1人，總人數擴大到10人。這項變更弭平了Sachem負責人在2024年挑戰董事會的可能性。今年包括執行長Khozema Shipchandler和董事會主席Jeff Epstein在內的三名Twilio董事計劃參加選舉。