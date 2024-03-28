Fed理事沃勒認為 當前形勢「不急於」降息 因通膨數據令人失望

美國聯準會理事沃勒周三表示，當前經濟形勢下「不急於」降息。（美聯社）

美國聯準會 （Fed）理事沃勒（Christopher Waller）周三在紐約經濟俱樂部（ECNY）一場活動發表演講說，目前「不急於」降低政策利率 ，他強調，最近「令人失望」的經濟數據證明，美國央行應該延遲或減少今年降息 次數。包括講稿標題在內，沃勒在演講中四次提到「不急於」這三個字。

沃勒是美國最具有影響力的利率決制者之一，他在事先準備好的講稿中表示，「過去一年左右，在降低通膨方面取得很大的進展」，但「短期通膨數據顯告訴我，進展放緩，可能已經停滯不前」。

關於降息時機，在經濟沒有意外和實質性惡化的情況下，沃勒希望降息前看到「至少兩個月比較好的通膨數據」，然後他才能有足夠的信心，通膨可以可持續性地達到2%的目標，「鑒於近期公布的經濟數據，減少降息次數或延遲降息是適宜之舉」

沃勒指出，強勁的經濟和招聘數據讓聯準會有時間繼續等待，「我希望避免過早下調政策利率，以免通膨持續反彈」。

這是上周美國聯邦公開市場委員會（FOMC）開會以來，沃勒首次發表評論。在那次會議，決策者一如預期將隔夜政策利率維持在5.25-5.5%。他們還確認了2023年底作出的今年將降息三次的預測，認為隨者時間推移，通膨率將回落到2%。然而，今年意外強勁的通膨使外界對聯準會預測能否成真產生疑問。