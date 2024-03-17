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美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

編譯任中原／綜合外電
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）

愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限，令人擔憂消費者支出今年繼續推動經濟成長的力道。

零售業與消費品業主管的談話、及官方數據都顯示，之前消費者由於在新冠疫情期間累積了龐大的儲蓄，加上健全的就業市場提高所得，因此能毫無顧慮地花錢，但現在消費者已謹慎許多。

2月零售銷售月增0.6%，低於經濟學者預估的0.8%增幅；去年12月及元月共減少1.1%；元月數據也被下修，是連續第四個月下修。

瑞穗證券首席經濟學者里奇奧托表示，「今年初的消費支出不如去年底熱絡。經濟正在喪失一些動能」。LPL金融公司首席經濟學者勞奇指出，今年上半年經濟成長「確定」將相當「遲滯」，但預料下半年將反彈，因為通膨將繼續減速，且聯準會（Fed）將放鬆貨幣政策。

今年初消費支出減弱

雖然目前整體通膨率已比2022年夏季時的頂峰下降三分之二，但2月消費者物價指數（CPI）年升率意外上升到3.2%，主要是由服務類帶動。密西根大學3月消費者信心指數略降，雖遠高於2022年夏季時的谷底，但卻低於疫情前的正常水準。

國際購物中心協會主管研究的副總裁部門賽吉爾斯基表示，「通膨的確下降，但過去一年半以來物價仍在上漲，因此消費者覺得物價比一年半年還高得多」。

卡夫亨氏在去年一連串漲價後，2月公布淨銷售額出現2021年來首次下降，銷售量也下降，因北美市場需求減弱。

百事公司執行長龍嘉德也指出，消費者行為已經回到疫前常態，去年「第4季美國市場的食品與飲料銷售都有些減免，一部分與售價及民眾的可支配所得有關」。

許多零售商已提高售價，將新增費用轉嫁給消費者，使一些公司的銷售額大幅成長，但隨著通膨減速，以及消費者拒絕支付高價，使許多業者預料今年銷售成長將減緩。

餐飲業者銷售成長將減緩

麥當勞在去年第4季財報指出，美國市場的銷售走軟，因為低所得客戶購買較便宜的項目；預估今年同店銷售成長率將回到3%~4%的歷史平均水準，遠低於去年的9%。

目標百貨也預料，今年消費者將持續面對物價壓力。業績成長主管漢寧頓表示，「消費者表示覺得筋疲力盡，必須為因應家庭需要而取捨。我們預料消費費仍高度精打細算」。目標百貨去年第4季客流量雖改善，仍比上年同期減少1.7%，平均每位消費者的交易額減少2.8%。

一些消費者已開始縮減旅遊等服務類支出。萬豪酒店集團警告今年營收成長將減緩，智遊網集團也預估營收及訂位成長將減緩，因為疫後旅遊繁榮期已經消退。

渣打銀行專家英格蘭德表示，目前實質工資低於2021年元月水準；最近雖回升一些，民眾仍然不爽，因為雖然他們有工作，但對購買力不滿意」。

元月個人消費支出（PCE）報告顯示，實質支出比上月減少0.1%；雖然儲蓄率微幅回升到3.8%，但仍遠低於2020年元月時的7.9%。凱爾利消費者研究所負責人湯瑪斯表示，「在去年底購物季時，我們看到人們開始動用最後的儲蓄」。

美國2月零售銷售月增0.6%，低於經濟學者預估的0.8%增幅。（美聯社）
美國2月零售銷售月增0.6%，低於經濟學者預估的0.8%增幅。（美聯社）

儲蓄 目標百貨 疫情

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