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減肥藥流行 健身房紛調整策略搶商機

文／周芳苑
健身房紛紛瞄準會員服用減肥藥的商機。(路透資料照片)
健身房紛紛瞄準會員服用減肥藥的商機。(路透資料照片)

全美各地健身房有愈來愈多會員服用減肥藥，紛紛調整策略因應顧客需求。

Life Time等豪華健身房正在收購減肥診所，主要是因為，診所醫師可合法開立用於控制血糖和減重的「胰高糖素样肽-1」(glucagon-like peptide-1，GLP-1)處方，這類新藥物已被證明對減肥非常有效；另一健身房Equinox專門為服用GLP-1的人設計健身計畫。

較年長的戰後嬰兒潮族群開始使用健身房，拉高了健身房用戶的年齡，再加上新藥物可輕鬆減肥，健身房業者紛紛大幅調整策略。電視名嘴歐普拉(Oprah Winfrey)收購的知名減重診所慧儷輕體(WeightWatchers)廣告已經出爐，醫生、力量訓練開始進駐。

胰妥讚(Ozempic)、Wegovy和其他GLP-1處方藥已席捲全美富人圈，光是2022年最後三個月，全美醫療保健提供者開出900多萬張Wegovy及其他減肥注射藥物處方。摩根大通(JPMorgan)研究人員預估，2030年全美將有3000萬人服用GLP-1藥物，約占美國人口9%。

GLP-1的整體影響尚有待觀察，不過，健身房業者絕不會在轉進採用減肥藥的風潮下輸在起跑點；長久下來，健身房業者已從企盼減肥的人身上賺取數十億美元。

不過，健身房終究是要幫助顧客增強肌肉，有些服用GLP-1藥物人常有肌肉流失的副作用，因此，健身房業者目前針對自稱正服用GLP-1的既有會員推銷他們所選品牌GLP-1，並希望未來以維持和增強肌肉為訴求，爭取服藥族群加入會員。

分析師指出，隨著GLP-1價格下降，Planet Fitness及其他低成本健身連鎖店也可望因GLP-1藥物而受益；目前GLP-1藥物對多數人來說太昂貴，每月約花費至少1000美元。

BMO Capital Markets分析師西格爾(Simeon Siegel)表示：隨著GLP-1普及化之，各等級健身房都可能祭出行銷活動以增加會員。

減重專業醫生和私人教練

高檔健身房Life Time開設診所，專為會員提供減肥訓練，並由醫生為符合條件的人開GLP-1藥物處方。

Life Time執行長巴阿卡迪(Bahram Akradi)在財報電話會議上表示，服用GLP-1的人需要專業設施及專業私人教練、營養師從旁協助他們，相信GLP-1流行大趨勢將對Life Time產生特別正面的影響。

另一高檔健身房Equinox則推出「GLP-1方案」(GLP-1 protocol)，針對使用減肥藥物會員提供個人訓練，旨在維持肌肉，承諾以「針對性」的健身計畫幫助人們保留並增強肌肉。

Xponential Fitness旗下有Club Pilates、Rumble和Pure Barre等精品級健身房，已收購南加州一些減肥醫療診所，診所裡有好幾位可開立GLP-1處方的醫生。

相對平價的健身房如Planet Fitness則表示，GLP-1普及化有助於該連鎖店吸引想避免肌肉流失的人加入會員，一些分析師同意這樣的看法。西格爾說，GLP-1成為主流，健身房業者將找到一群全新的潛在會員，讓從未踏入健身房的人對守護健康產生新看法。

但健身產業有些觀察人士認為，如今研判使用GLP-1的人如何健身、乃至於對健身房有何影響，言之過早。健身諮詢公司Management Vision總裁卡洛(Rick Caro)說，如今強調減肥藥物的使用、以及健身房在整個發展趨勢中所扮演的角巴都為時過早。

各行各業摩拳擦掌迎趨勢

減肥藥受歡迎，健身房業者調整營運模式掌握商機，其他行業也摩拳擦掌準備從中獲利。

GLP-1藥物最初是為了治療第2型糖尿病而開發，其中，胰妥讚(Ozempic)的減肥用途尚未獲得監管機構批准，但其他同類藥物Wegovy已獲減肥用途批准。

順應GLP-1藥物流行，歐普拉經營的慧儷輕體推出全新會員計畫，讓會員與可合法開處方的醫生互動，另斥資1億多美元收購遠距醫療公司Sequence，以便提供減肥藥物線上處方。

食品業者也準備分食GLP-1風潮商機，鎖定接受GLP-1藥物的消費者提供減量身訂做的零食和飲料。

摩根大通去年指出，目前GLP-1使用者購買點心、碳酸飲料和高碳水化合物食品的人比未使用藥物的消費者約少了 8%。

食品業巨頭雀巢(Nestlé)計畫加碼投資營養產品，聲稱Opifast高蛋白奶昔等產品可為接受GLP-1治療的人帶來益處。

減重 歐普拉 摩根大通

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