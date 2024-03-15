2月PPI年增1.6% 高於市場預期

上月PPI升幅超過預期，零售銷售數據轉為正成長。（路透）

2月批發物價上漲速度快於預期，再次提醒人們通膨仍是美國經濟的棘手問題。

美國勞工部 勞工統計局報告指出，衡量原材料、中間產品和製成品管道成本的生產者物價指數(PPI)2月上漲0.6%，高於《道瓊》預測的0.3%；1月成長0.3%。

剔除食品和能源後的核心PPI上漲0.3%，高於預期的上漲0.2%。另一項不包括貿易服務的指標則成長0.4%，低於1月的成長0.6%。

與去年同期相比，總體PPI上漲1.6%，是2023年9月以來的最大漲幅。

另一項商務部 的經濟數據也顯示，經季節性調整但未考慮通膨因素後，2月零售銷售反彈，較上月成長0.6%，扭轉了1月下修後的下滑1.1%，但仍低於0.8%的增幅預期。

此外，勞工部報告，上周初請失業金人數微降至20.9萬人，減少1000人，低於預期的21.8萬人。

市場關注PPI發布，該數據比消費者物價指數(CPI)晚兩天發布；CPI也顯示通膨同比略高於預期。

PPI被認為是通膨的先行指標，因為它顯示供應鏈早期的成本。

美國勞工統計局報告顯示，總體PPI漲幅約三分之二來自於上漲1.2%的商品價格，這是自2023年8月以來的最大漲幅。與CPI一樣，能源價格上漲4.4%是主要因。汽油批發價格上漲6.8%。

受旅客住宿服務成長3.8%的推動，服務成本成長0.3%。

在零售銷售方面，數據顯示消費者持續領先CPI通膨，本月CPI上漲0.4%，但銷售仍低迷。

不包括汽車在內的零售額成長0.3%，低於預期0.1個百分點。汽車零件和經銷商本月成長1.6%，僅次於建築材料和園藝中心2.2%的漲幅。

雖然油價 下跌，但加油站價格上漲了0.9%。電子產品和電器銷售額成長1.5%，雜項商店銷售額成長0.6%，餐廳和酒吧銷售額成長0.4%。

零售額較去年同期成長1.5%，低於CPI 3.2%的漲幅。