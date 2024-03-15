我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8年前震驚聖蓋博谷社區命案終定案 史德運殺妻2姪謀殺罪成

凱特究竟去哪了？ 威廉「緋聞小三」再引關注

2月PPI年增1.6% 高於市場預期

財經新聞組／綜合報導
上月PPI升幅超過預期，零售銷售數據轉為正成長。（路透）
上月PPI升幅超過預期，零售銷售數據轉為正成長。（路透）

2月批發物價上漲速度快於預期，再次提醒人們通膨仍是美國經濟的棘手問題。

美國勞工部勞工統計局報告指出，衡量原材料、中間產品和製成品管道成本的生產者物價指數(PPI)2月上漲0.6%，高於《道瓊》預測的0.3%；1月成長0.3%。

剔除食品和能源後的核心PPI上漲0.3%，高於預期的上漲0.2%。另一項不包括貿易服務的指標則成長0.4%，低於1月的成長0.6%。

與去年同期相比，總體PPI上漲1.6%，是2023年9月以來的最大漲幅。

另一項商務部的經濟數據也顯示，經季節性調整但未考慮通膨因素後，2月零售銷售反彈，較上月成長0.6%，扭轉了1月下修後的下滑1.1%，但仍低於0.8%的增幅預期。

此外，勞工部報告，上周初請失業金人數微降至20.9萬人，減少1000人，低於預期的21.8萬人。

市場關注PPI發布，該數據比消費者物價指數(CPI)晚兩天發布；CPI也顯示通膨同比略高於預期。

PPI被認為是通膨的先行指標，因為它顯示供應鏈早期的成本。

美國勞工統計局報告顯示，總體PPI漲幅約三分之二來自於上漲1.2%的商品價格，這是自2023年8月以來的最大漲幅。與CPI一樣，能源價格上漲4.4%是主要因。汽油批發價格上漲6.8%。

受旅客住宿服務成長3.8%的推動，服務成本成長0.3%。

在零售銷售方面，數據顯示消費者持續領先CPI通膨，本月CPI上漲0.4%，但銷售仍低迷。

不包括汽車在內的零售額成長0.3%，低於預期0.1個百分點。汽車零件和經銷商本月成長1.6%，僅次於建築材料和園藝中心2.2%的漲幅。

雖然油價下跌，但加油站價格上漲了0.9%。電子產品和電器銷售額成長1.5%，雜項商店銷售額成長0.6%，餐廳和酒吧銷售額成長0.4%。

零售額較去年同期成長1.5%，低於CPI 3.2%的漲幅。

勞工部 油價 商務部

上一則

晶片股壓力大 市場期待Nvidia下周GTC大會扮「救市主」

下一則

東莞前2月進出口 同比增長超過1成

延伸閱讀

通膨放緩卻無感 物價繼續漲 消費者抱怨比疫前貴

通膨放緩卻無感 物價繼續漲 消費者抱怨比疫前貴
通膨黏著 美股早盤由紅翻黑 道瓊跌逾100點 輝達挫跌3%

通膨黏著 美股早盤由紅翻黑 道瓊跌逾100點 輝達挫跌3%
全球央行轉向降息時機逼近 這國央行可能率先鳴槍

全球央行轉向降息時機逼近 這國央行可能率先鳴槍
通膨放緩卻無感...物價續漲 男買止汗劑驚見高達7.99元

通膨放緩卻無感...物價續漲 男買止汗劑驚見高達7.99元

熱門新聞

嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
比特幣本周漲上空前新高價位，但這個全球知名度最高的加密幣果真那麼值錢嗎？專家根據估值模型算出比特幣的公允價值，提供投資人參考。（路透）

比特幣值多少錢？專家：未來恐跌回這個「公允價值」價位

2024-03-08 05:15
走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
伍德表示，半導體類股面臨回檔風險。（路透）

大漲前出脫輝達 晶片類股漲勢告終？「女股神」伍德曝恐面臨1風險

2024-03-09 07:51
輝達令人難以置信的上漲走勢暫告一段落，股指回落，結束動盪的一周。（路透）

輝達下跌逾5% 道指創半年最差單周走勢

2024-03-08 16:56
高盛高層表示，即便中國股市已經大幅下跌，也不足以成爲投資中國的理由。（新華社）

中股最糟時候已過？ 高盛高層列四大理由看淡中國股市

2024-03-09 10:17

超人氣

更多 >
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全

73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全