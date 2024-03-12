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銀行定期融資計畫 Fed喊停

財經新聞組／綜合報導
聯準會BTFP在11日終止，銀行流動性操作回歸正常的貼現窗口。（歐新社）
聯準會BTFP在11日終止，銀行流動性操作回歸正常的貼現窗口。（歐新社）

一年前矽谷銀行倒閉促使聯準會(Fed)匆忙啟動的一項業務於11日正式結束。

一年前的某個周日下午，聯準會公布「銀行定期融資計畫」(BTFP)，擔心第二天銀行開始上班時可能會出現全系統銀行擠兌。但一年過去，存款已經穩定，銀行貸款總額正在增加，10個月來沒有一家規模較大的銀行倒閉；而幾個月來聯準會也並未被迫改變其貨幣政策基礎。

但BTFP新貸款的退場引發人們的疑問：聯準會將如何應對銀行業困境有朝一日捲土重來。不過市場認為，如果可以避免，聯準會就不會想再走這條路。人們將重新關注聯準會的貼現窗口，也就是其長期運作且經常被迴避的銀行貸款工具，被視為最後防線。

全球首例由社群媒體引發的銀行擠兌導致矽谷銀行(SVB)在幾天內倒閉，隨後一系列其他銀行也紛紛倒閉；BTFP解決了流動性緊縮問題。為了確保存款銀行能夠獲得所需的資金，BTFP以符合條件的抵押品提供貸款，而不會受到聯準會緊急貸款通常施加的嚴苛條件，而且貸款條件相對便宜。

即使危機最嚴重的階段已成為過去，貼現窗口的借款激增迅速回落至正常水平，而BTFP借款水平則不斷走高，因為銀行似乎正在利用其相對於其他短期融資來源的低利率。

聯準會在1月下旬停止這種套利活動，此後新貸款幾乎枯竭。該機構的信貸餘額約為1600億美元。

賓州大學華頓商學院教授康蒂布朗表示，雖然BTFP取得明顯的成功，但它的存在實際上代表聯準會「認輸」。他表示，聯準會「貼現窗口管理的失敗可能使BTFP變得必要」。

在某種程度上，聯準會官員可能會同意，並採取行動解決這個問題。

聯準會主席鮑爾上周告訴參議員：「我們需要採取更多措施來消除非正規問題，我們需要確保銀行在需要時確實能夠使用貼現窗口。」

聯準會 貸款 矽谷銀行

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