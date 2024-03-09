美股最錢線/比特幣創新高 恐讓降息延遲

摩根大通認為，比特幣 創紀錄的漲勢可能導致聯準會 延後今年稍後的降息 計畫。

該行首席市場策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在最近的報告中表示，比特幣價格突破6萬元，再加上美股創下歷史新高，顯示「泡沫」開始在風險資產中累積。這種泡沫可能最終導致聯準會延後降息計劃，因為降息可能引發新一輪通膨。

降息通常會刺激風險資產上漲。柯蘭諾維奇表示，「這可能使貨幣政策在更長時間內保持高點，因為過早降息可能會進一步推高資產價格或導致通膨再次上升。」

根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市場目前預計聯準會將在2024年至少降息3次，第一次降息將在6月。自去年10月以來，美股的反彈主要是受到通膨趨穩和降息預期的推動，如果聯準會進一步延後降息計劃，可能會對股市的看漲前景帶來不利影響。

柯蘭諾維奇傾向於看空美股，認為市場目前的定價過於完美，幾乎沒有跡象顯示投資人正在對沖風險。他說：「股票波動率一直處於多年低點附近，這讓我們感到緊張，因為股票價格相對於債券和現金過於昂貴、被廣泛持有、集中於大型股、過度依賴人工智慧主題， 而且似乎認為經濟成長前景毫無風險。」

柯蘭諾維奇為史坦普500指數設定的年底目標價為4200點，較目前水準低18%。

不過對於比特幣是否存在「泡沫」而延後聯準會降息的說法，華爾街的態度並不一致。

德意志銀行策略師表示，今年應該會準備好迎接比特幣的更大漲幅。該行策略師拉伯爾(Marion labore)和安思沃斯葛瑞思(Cassidy Ainsworth-Grace)表示，資金持續流入比特幣ETF、比特幣即將到來的「減半」事件、更多監管以及強勁的美國經濟表現，都是加密貨幣上漲的後盾。（財經新聞組）