1月PCE上漲0.4% 同比去年漲2.8%

聯準會 最青睞的通膨指標數據符合預期。

不包括食品和能源成本的核心個人消費支出(PCE)物價指數1月上漲0.4%，較去年同期上漲2.8%，符合《道瓊 》共識的預期。

根據美國商務部經濟分析局公布的數據，包括波動性食品和能源類別在內的總體PCE月增0.3%，年增2.8%，與預期完全相符。

但個人收入意外成長1%，遠高於預期的0.3%。支出下降0.1%，而預期為成長0.2%。

1月物價上漲反映出，隨著經濟從新冠疫情的破壞中恢復正常，支出正從商品轉向服務業。

服務價格較上月上漲0.6%，商品價格下降0.2%；與去年同期比較，服務業上漲3.9%，商品價格下跌0.5%。在這些類別中，食品價格上漲0.5%，被能源價格的跌幅1.4%所抵銷。與去年同期相比，食品上漲1.4%，而能源下降4.9%。

總體指標和核心指標均仍超過聯準會2%的年度通膨目標。雖然聯準會正式使用總體指標，但政策制訂者往往更關注核心指標，因它更能顯示長期趨勢的走向。

法國興業銀行首席美國經濟學家加拉格爾表示：「總體而言，報告符合預期，但市場上一些最嚴重的擔憂並未得到滿足。」「關鍵是我們沒有看到我們更擔心的通膨上升的廣泛本質。」

經濟分析局另一份報告也顯示，隨著物價居高不下，消費者繼續動用儲蓄 。當月個人儲蓄率為3.8%，略高於12月，但較2023年6月水準下降了整整1個百分點。

其他經濟新聞方面，勞工部的報告顯示，企業仍不願裁員。

截至2月24日當周，首次申請失業救濟金人數總計21.5萬人，比上周增加1.3萬人，超過《道瓊》預估的21萬人，但仍基本符合近期趨勢。然而，有一周時間落差的持續申領失業救濟金人數上升至略高於190萬，增加4.5萬人，高於FactSet預測的188萬。