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中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

美經濟走向 官民不同調

編譯湯淑君／綜合報導
美財長葉倫(左圖，路透)說，美經濟朝軟著陸前進。小摩執行長戴蒙(右圖，歐新社)警告，衰退機率大於50%。
美財長葉倫(左圖，路透)說，美經濟朝軟著陸前進。小摩執行長戴蒙(右圖，歐新社)警告，衰退機率大於50%。

美國財政部長葉倫表示，美國經濟朝軟著陸前進，支撐了全球經濟成長。摩根大通執行長戴蒙則警告，美國經濟滑向衰退的機率大於50%，但尚未見到系統性問題浮現。

戴蒙在邁阿密舉行的一場會議上，提到利率「更高、更久」的機率，或許高得出乎市場所料，並對市場幾乎排除經濟衰退的可能性不以為然。戴蒙說：「市場反映的是軟著陸，發生機率也許很高。但市場估計機率有七、八成。我認為頂多只有五成。」

不過，他表示，利率走高若伴隨著衰退，商用不動產和區域性銀行業將首當其衝，但對總體經濟衝擊有限，美國經濟不至於面臨像2008年金融海嘯那麼嚴重的沉淪。

根據擬好的講稿，葉倫準備在聖保羅舉行的G20財長會致詞說：「過去一年來，全球成長一直有韌性，而且比預期強。美國朝軟著陸前進，支撐了全球成長。」

另外根據彭博資訊取得的G20財長會公報草案，各國財長將表示，全球經濟實現軟著陸的機率愈來愈高，而面臨的風險之一是通膨下降速度快於預期。

葉倫在講稿中稱讚拜登政府政策奏效，促成美國經濟出奇強韌，一大特色是失業率仍位於歷史低點。對照下，歐元區成長停滯不前，日本經濟已陷入技術性衰退，中國大陸不得不推出刺激措施提振疲弱的內需。

她指出，美國強健的經濟協助撐起全球成長，因為拜登政府的政策大力支持遭到新冠肺炎疫情重創的企業，並且投資國內製造、乾淨能源以及基礎建設。

葉倫指出，國際貨幣基金（IMF）和其他機構原本預料，2023年世界經濟會普遍減速慢行，結果並未發生；相反地，美國成長率達到3.1%，超越預期，而且通膨從高峰降了下來，今年全球約80%的經濟體物價漲勢也可望持續降溫。

她說：「若美國2023年衰退來襲，一如眾人所料，全球成長原本會脫軌。儘管我們的展望仍面臨一些風險，美國成長一直超越預期。」

葉倫承認，全球展望仍面臨風險，包括俄烏和中東戰火延燒效應可能導致大宗商品價格猛竄，擾亂全球供應鏈；債務問題仍糾纏許多低所得國家，也是全球經濟的一大弱點；頑固的通膨可能攪局，迫使各國央行把利率維持在高點更久。

G20財長28日將於聖保羅開會，就彭博資訊取得的這份聲明可發現，各國對全球經濟已相對樂觀，「我們注意到，全球經濟軟著陸的可能性上升」，「全球經濟展望面臨的風險更加平衡。上行風險包括通膨下降速度快於預期」。

葉倫 利率 拜登

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