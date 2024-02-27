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減肥藥異軍突起 錢景直逼AI

財經新聞組／綜合報導
減肥藥帶動生醫股大漲，成為高市值代表。（路透）
減肥藥帶動生醫股大漲，成為高市值代表。（路透）

AI與減肥是當最具代表性的主題。AI造就輝達，減肥藥GLP-1則造就了禮來和諾和諾德，禮來7311億元的市值比特斯拉還高。

因此有分析師認為，禮來應該取代特斯拉進入「美股七巨頭」行列。這七家企業是市值最高的美股個股，也被視為最具投資價值的七家科技公司，業務引領未來科技發展方向。

禮來市值過去8個月市值暴漲3000億元，從4000億元飆升到7000多億元。諾和諾德如今市值也較去年同期成長2000億元，並提早超越LV母公司成為歐洲市值最高的企業。摩根史坦利分析師認為，禮來會成為史上第一家市值突破1兆元的生物醫藥公司。

推動禮來和諾和諾德股價暴增的，是治療糖尿病和肥胖症的藥物GLP-1。《科學》雜誌年初公布2023年度十大科學突破中，GLP-1排名第一。

GLP-1 是「glucagon-like peptide 1」的簡寫，它可以透過刺激胰島素分泌來抑制胰高糖素分泌，從而達到調節血糖平衡的目的。代表藥物包括Semaglutide、諾和諾德的liraglutide和禮來的Tirzepatide。

2023年禮來GLP-1類藥物營收達125億元，約占總營收的35%；諾和諾德GLP-1類藥物總營收約312.75億元，年增38%；光是Semaglutide就賣了212億元。

專業期刊《新英格蘭醫學雜誌》發表全球三期臨床試驗結果顯示，來自16國的1961人服用Semaglutide後，平均體重減輕了15.3公斤；約3/4減重超過10%，1/3強減重超過20%。禮來Tirzepatide的減重效果是：參與者平均減少22.5%的體重、約22公斤。

高盛預計，到2028年可能有多達6800萬美國人使用GLP-1藥物，市場將達4000億元。研究認為，除了糖尿病和減肥，這類藥物還能用於心血管健康、阻塞性睡眠呼吸中止症、慢性腎臟病、肝病、膝骨關節炎，甚至阿茲海默症。

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