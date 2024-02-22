美股最錢線/亞馬遜取代Walgreens成道指成分股

管理30支道瓊 工業平均指數的標普道瓊指數公司宣布，亞馬遜 將取代Walgreens Boots Alliance，成為道指最新成分股。

這項變動將導致交易道指的投資人更多地接觸這家線上零售商，道指遠小於史坦普500指數。該變動將於2月26日開盤前生效。

標普道瓊指數公司發表聲明表示：「這個變化反映出美國經濟不斷發展的性質，將增加消費者零售以及道指其他業務領域的曝險度。」

該公司表示，此次修訂是由沃爾瑪一拆三的股票分割所促成的；股票分割導致沃爾瑪的指數權重降低。

如今的亞馬遜已不再僅是1997年IPO時自稱的「線上圖書零售商領先者」。自2021年以來，該公司由亞馬遜雲端 業務的創始人賈西(Andy Jassy)負責營運。亞馬遜的雲端業務領先所有同業，為亞馬遜帶進14%的營收和大部分營業利潤。

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)是現任亞馬遜執行主席，也是賈西之前唯一的執行長。根據統計，貝佐斯是世界第二富有的人，但他最近幾周拋售了5000萬股亞馬遜股票，套現84億元。

除了雲端之外，亞馬遜在搜尋結果置入推廣產品也帶來了收入。亞馬遜廣告業務第4季營收成長27%，高於Alphabet、Meta和微軟。

三年前，商業軟體製造商Salesforce以及安進(Amgen)和Honeywell International也加入道指，成為成分股之一。

Walgreens自2018年取代奇異電氣以來一直都是道指成分股；而奇異電氣自1896年道指創立之始就一直是成分股之一。

在最近一季，Walgreens將虧損從去年同期的38億元縮小至2.78億元，其中不包括非控制權益。亞馬遜第4季獲利則從2.78億元增至106億元。（財經新聞組）