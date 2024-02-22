我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

納瓦尼死因成謎 他曝：心臟遭「一拳KO」身亡

美股最錢線/亞馬遜取代Walgreens成道指成分股

財經新聞組／綜合報導

管理30支道瓊工業平均指數的標普道瓊指數公司宣布，亞馬遜將取代Walgreens Boots Alliance，成為道指最新成分股。

這項變動將導致交易道指的投資人更多地接觸這家線上零售商，道指遠小於史坦普500指數。該變動將於2月26日開盤前生效。

標普道瓊指數公司發表聲明表示：「這個變化反映出美國經濟不斷發展的性質，將增加消費者零售以及道指其他業務領域的曝險度。」

該公司表示，此次修訂是由沃爾瑪一拆三的股票分割所促成的；股票分割導致沃爾瑪的指數權重降低。

如今的亞馬遜已不再僅是1997年IPO時自稱的「線上圖書零售商領先者」。自2021年以來，該公司由亞馬遜雲端業務的創始人賈西(Andy Jassy)負責營運。亞馬遜的雲端業務領先所有同業，為亞馬遜帶進14%的營收和大部分營業利潤。

亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)是現任亞馬遜執行主席，也是賈西之前唯一的執行長。根據統計，貝佐斯是世界第二富有的人，但他最近幾周拋售了5000萬股亞馬遜股票，套現84億元。

除了雲端之外，亞馬遜在搜尋結果置入推廣產品也帶來了收入。亞馬遜廣告業務第4季營收成長27%，高於Alphabet、Meta和微軟。

三年前，商業軟體製造商Salesforce以及安進(Amgen)和Honeywell International也加入道指，成為成分股之一。

Walgreens自2018年取代奇異電氣以來一直都是道指成分股；而奇異電氣自1896年道指創立之始就一直是成分股之一。

在最近一季，Walgreens將虧損從去年同期的38億元縮小至2.78億元，其中不包括非控制權益。亞馬遜第4季獲利則從2.78億元增至106億元。（財經新聞組）

亞馬遜 雲端 道瓊

上一則

掃除疑慮 輝達上季淨利年增7.7倍

下一則

跨國公司亞洲區總部首選地 新加坡大勝香港

延伸閱讀

杜絕惡意退貨 亞馬遜、H&M要收「退貨費」

杜絕惡意退貨 亞馬遜、H&M要收「退貨費」
亞馬遜下周一加入道瓊指數

亞馬遜下周一加入道瓊指數
貝佐斯9天狂套現85億 在亞馬遜逼近高點時大賣持股

貝佐斯9天狂套現85億 在亞馬遜逼近高點時大賣持股
遷居邁阿密 貝佐斯賣20億元股票免繳稅

遷居邁阿密 貝佐斯賣20億元股票免繳稅

熱門新聞

數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05
避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？