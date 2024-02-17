我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

紐約市府提賭場分區法規修改 皇后區第七社委會反對

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

編譯湯淑君／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

繼周二出爐的消費者物價指數（CPI）報告之後，16日公布的美國1月生產者物價指數（PPI）升幅也比預期大，令投資人憂慮通膨可能彈升，美股應聲下挫。通膨怪獸果真反撲了？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼16日在紐約時報部落格撰文表示，通膨或許並未反彈，是「元月效應」導致通膨看似回溫。

克魯曼重申，不該過度解讀單月數據，尤其是1月的數據。還記得嗎？2023年1月的數據也顯示物價勁揚，但那並不預告全年通膨很糟糕，事實上，去年元月傳出通膨壞消息後，接下來一整年都呈現通膨減緩（ disinflation）趨勢。

據克魯曼研判，今年1月通膨數據比預期高，反映的是「元月效應」，因為眾多企業傾向在年初重訂未來一年的產品與服務價格。勞工部勞動統計局（BLS）對此知之甚詳，因此對外公布的季節性調整數據應該已把「元月效應」納入考量。但一些觀察家，特別是高盛團隊，認為BLS的季節性調整做得不夠，以致於1月數據的訊噪比（訊號雜訊比）可能異常得高。

克魯曼採用一種方法降低雜訊：檢視亞特蘭大聯邦準備銀行發布的企業通膨預期調查，以了解美國企業預料未來一年成本增幅多大。這項調查預測未來通膨的趨勢向來相當準確，而且，若是通膨即將回溫，企業理應察覺才對。最新調查在1月中旬進行，結果顯示，受訪者對未來一年的通膨預期延續下降趨勢。

當然，也不能因此遽下斷語。但克魯曼認為，1月通膨數據反映的很可能是統計上的雜訊，而不是標誌著通膨減緩走勢果真脫離軌道。

克魯曼 勞工部 諾貝爾

上一則

美股今年大漲氣勢被PPI打壓 下周面臨NVIDIA財報檢驗

延伸閱讀

1月房租指數年增2.14%再創新高 租屋族更苦了

1月房租指數年增2.14%再創新高 租屋族更苦了
Fed波斯提克：不急著降息

Fed波斯提克：不急著降息
美股最錢線/樂觀情緒推動 漲勢正在輪轉

美股最錢線/樂觀情緒推動 漲勢正在輪轉
PPI也超預期 通膨治絲益棼

PPI也超預期 通膨治絲益棼

熱門新聞

美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）

葉倫示警不動產抵押貸款危機

2024-02-10 01:00
艾司摩爾（ASML）價值3.8億美元的High-NA EUV設備。艾司摩爾提供

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

2024-02-10 22:43
數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

2024-02-09 06:30

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者