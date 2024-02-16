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應材財報：獲利優預期 中國業績是亮點 財測樂觀表明晶片業反彈

編譯季晶晶／綜合外電
應用材料（Applied Materials）對本季營收做出樂觀預測，顯示大型半導體公司加碼投資新生產。（路透）
應用材料（Applied Materials）對本季營收做出樂觀預測，顯示大型半導體公司加碼投資新生產。（路透）

美國晶片設備大廠應用材料公司（Applied Materials）周四下午發布優於市場預期的財報，並對本季營收做出樂觀預測，顯示大型半導體公司加碼投資新的生產，推動股價在盤後交易大漲逾12%。

應材上季（年度第1季）營收下滑不到1%至67.1億美元，優於分析師預期的64.8億美元。淨利潤是20.2億美元或每股2.41美元，高於去年同期的17.2億美元或每股2.02美元。經調整後，每股盈餘2.13美元，去年同期是2.03美元，而分析師先前預期1.9美元。

應材預測本季（第2季）銷售可達61億至69億美元，中間值65億美元超過分析師共識值63.4億美元。剔除部分項目，在截至4月的本季，每股盈餘為1.79美元至2.15美元。分析師預期的每股盈餘1.8美元，處於該區間低端。

此一樂觀前景表明晶片業反彈速度比預期快。應材提供設備給主要半導體製造商，其中包括三星電子、台積電和英特爾，所以應材財測成為電子業供應鏈關鍵部分的未來需求信心指標。

中國是應材財報裡的一個亮點，銷售增加一倍多到30億美元。中國市場的銷售占應材總營收的45%。執行長Gary Dickerson表示，這是因為中國急於為物聯網設備、通訊、汽車、電源和感測器建立產能。該領域被應材稱為ICAPS。

Dickerson還說，雖然這個領域可能不會繼續維持目前的增長速度，但每個設備都需要更多晶片，將繼續推動市場發展，意味著目前的增長並非泡沫。

應材周四盤後大漲至211.15美元。常規交易時段小漲0.79%到187.66美元，今年來上漲21.57%。

晶片 台積電 投資

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