可可成本上揚 巧克力商喊漲

好時巧克力銷售下降，迫使該公司必須裁員和漲價以反應成本上揚。（路透）

好時(Hershey's)和吉百利巧克力的億滋國際製造商正計畫進一步漲價，以應對可可價格創紀錄的飆升，因為受通膨打擊的消費者減少購買，公司獲利也面臨打擊。

可可價格在過去一年大約翻了一倍，由於供應減少，最近幾周一再創下歷史新高。

巧克力製造商一直在將不斷上漲的成本轉嫁給消費者，但好時和億滋國際在最近的財報電話會議中透露，與去年相比，購物者的消費減幅更大，損害了它們的銷售前景。

好時執行長巴克上周表示，「著眼於可可價格，我們將使用我們所能用到的所有工具、包括定價，作為管理業務的一種方式。」

去年消費者購買Kisses和Reese's巧克力杯的數量減少，導致好時12月31日當季銷量下降6.6%。並預測這股趨勢今年將持續，因而宣布裁員 以控制成本。

一袋10.8盎司的Kisses巧克力在沃爾瑪 官網的售價為4.84元。好時高層上周表示，最新一波漲價將於本月生效。

生產Milka和Cadbury巧克力的億滋國際高層在日前的財報電話會議上也表示計畫提高價格，以應對可可的通貨膨脹 。歐洲零售商可能會抵制漲價，從而導致該地區的銷量下降。去年億滋巧克力在其最大市場歐洲的價格上漲12%至15%。

該公司去年改款其高檔Toblerone品牌，在美國推出Tiny Toblerone迷你巧克力棒，並在歐洲推出Toblerone Truffles。一包7.61盎司的Tiny Toblerone在沃爾瑪官網上的售價為6.58元。一塊3.52盎司的Toblerone巧克力棒售價則為2.84美元。

瑞士松露巧克力製造商Lindt & Sprungli發言人表示，該公司正試圖盡可能提高效率和「前瞻性採購策略」來彌補可可成本上漲的影響。

市場研究公司Circana客戶洞察負責人薩德勒(Dan Sadler)表示，隨著製造商再次提高價格，消費者在購買巧克力時會更加挑剔，「巧克力在通貨膨脹時期一直不受干擾；但現在連它的承受能力也開始受到考驗。」