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財經簡訊

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美商銀：投資人全押科技股

美國商銀調查顯示，隨著科技股對全球經濟成長達到兩年來最樂觀的水平，投資人正「全力買進」美國科技股。基金經理人調查顯示，科技股配置目前處於2020年8月以來的最高水準。美股的整體曝險也有所增加，而宏觀風險的緩解促使投資人將現金部位較1月削減55個基點。策略師哈奈特(Michael Hartnett)表示，之前現金水平出現這種下降時，隨後3個月美股上漲約4%。

IEA指今年石油市場很舒適

國際能源總署(IEA)表示，由於新的供應滿足需求並控制了價格，今年全球石油市場應該會保持「令人舒適」。執行董事比羅爾(Fatih Birol)表示，2024年全球石油消費量將每天增加120至130萬桶，這個增速比去年「明顯放緩」，因為中國和其他地區的經濟成長放緩。而美國、加拿大、巴西和圭亞那等美洲產油國不斷增加的產量也是原因之一。

伊坎捷藍航空持股近10%

激進投資客伊坎(Carl Icahn)申報持有捷藍航空(JetBlue Airways)近10%的股份，並聲稱該航空公司的股票被低估。根據監管文件，伊坎在1月和2月進行了一系列收購，累積持股。紀錄顯示，他打算繼續與公司討論「關於董事會代表的可能性」。捷藍航空發表聲明表示：「我們始終願意與投資人進行建設性對話，繼續執行我們的計劃，為所有股東和利益相關者提高價值。」

1月小企信心跌至8個月新低

最新報告顯示，由於勞動成本和銷售放緩壓縮獲利，美國小型企業信心在1月跌至2023年5月以來的最低水平。全國獨立商業聯合會(NFIB)小企信心指數下降2點，從12月的91.9降至1月的89.9，為2022年12月以來最大跌幅。之前12月為5個月來首度上揚，但仍連續25個月低於98點的50年平均值。

孩之寶假日季業績遠遜預期

孩之寶假日季銷售額和獲利降幅超出預期，因玩具業持續疲軟的需求對該公司的數位和棋盤遊戲銷售造成壓力，加上沃爾瑪和目標百貨等零售商謹慎的庫存規劃，損害了孩之寶去年的銷售。截至12月31日當季淨利下降約23%至12.9億元。LSEG分析師平均預期下降19.3%至13.6億元。不計項目，每股獲利38分，低於預期的66分。

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