光通膨下降還不夠 Fed官員有新的降息門檻

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金今年在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）擁有表決權。（路透）

美國去年通膨下降之速，令不少聯準會（Fed）官員相當意外，如今，他們有意給降息 設下新的門檻，即物價壓力必須普遍回落。如此一來，首度降息時點勢必更往後挪。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金和波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯已指明，鑒於近來通膨回落主要是受商品價格推動，他們不僅像其他官員一樣希望看到的通膨持續下降，也希望看到擴大至居住和其他服務的降溫趨勢。

Truist Advisory Services美國經濟主管Michael Skordeles說：「他們是在制定新的基準嗎？看起來確實如此。他們已經找到可以保持耐心的足夠理由。」

此外，巴爾金周一在亞特蘭大經濟俱樂部表示，美國企業過去兩年藉漲價來提高利潤 和業績，可能不太容易放棄這種大幅漲價的做法。

今年對貨幣政策有表決權的巴爾金說：「裁員果你賣東西，量又大利潤又高，可以想像完全放棄嗎？我覺得不會，這種做法還會保持一段時間」。他說：「我認為通膨壓力持續的風險是真實存在的。」巴爾金說，他將評估周二公布的通膨數據。

Fed自7月以來一直維持利率不變，主席鮑爾 已表示下個月不太可能降息，官員希望看到更多顯示通膨率向2%目標回落的證據。

巴爾金上周一場演講上說：「我對通膨廣泛而持續降溫抱有希望，但仍在尋求更多證據。」他上彭博電視又說，希望看到這種趨勢「持續擴大」，讓決策者掌握「更多個月的數據」。

2023年不計食物和燃料的消費者物價僅增0.2%，而不計能源的服務類消費者物價指數卻上漲5.3%。周二發布1月CPI料將出現近三年來首見的3%以下。Fed 青睞的核心個人消費支出（PCE）物價指數，12月按六個月年化的通膨率僅上漲1.9%，實際上已低於 Fed 2%的目標水準。