理財Q&A／滿18歲應簽署某些法律文件

問：我的大兒子快要滿18歲，請問是不是已有資格簽署一些法律文件？是哪些呢？該不該簽署？

答：年滿18歲已有資格簽署某些法律文件，而且應該簽，碰到緊急狀況時將大有幫助，處理事情會順利得多。

18歲是人生的里程碑，從此將更獨立，享有自由之餘也要承擔更多責任，舉凡金錢、醫療保健甚至財產處理都可以自主處理，不再事事由父母決定。

根據定義，18 歲仍屬於青少年，但已算是小大人，可獨立簽署一些法律文件並從中受益，包括授權書、醫療保健委託書等等；為人父母者應鼓勵子女屆滿18歲簽署這些文件、為自己建構安全網，及早學習獨立有助於踏上成功之路。

佛羅里達州 律師事務所Stivers Law創辦人律師史蒂弗斯(Justin Stivers)說，多數青少年不會思考萬一發生事故、甚至更糟的情況時會是什麼光景，不過，在18歲這個轉換到成人階段的年紀，開始認真學習、備應對緊急情況很重要。

人們未滿18歲時，父母或法定監護人依法有權對其醫療保健或財務做重要決定，然而，一旦年滿18歲，父母或監護人必須要有年滿18歲的當事人透過書信授權，才能繼續代為決定。

史蒂弗斯進一步說明，假如屆滿18歲的當事人未備妥並簽署這些文件，恐怕就會由法院出面，代替屆滿18歲者指定某人擔任監護人來做出一些重要決定，法庭指定的監護人或許是家庭成員、也可以是其他任何人，因此，屆滿18歲者如果不想任由法庭指定監護人並被剝奪權利，就要備妥相關法律文件。

專家列出以下屆滿18歲應該簽署的法律文件：

文件一：醫療保健代理(Health Care Proxy)

這份文件主要是在發生事故導致自己無法做出醫療決定時派上用場。

芝加哥律師事務所 Kirkland & Ellis信託與遺產業務團隊合夥人漢德勒(David Handler)認為，醫療保健代理是年滿18歲時應購買的最基本法律保險 ，如果少了這份文件，萬一青少年出現健康問題，在未經口頭同意下，醫生不會分享資訊。醫療保健代理文件可指定某人代理人，當事人萬一喪失行為能力便由該代理人做醫療決定。

文件二：授權書(Power of Attorney)

這份文件在進行財務決策時格外有用。

漢德勒說，年滿18應該考慮簽署財產授權書，授權父母或其他人處理財務事宜並簽署報稅表 ，尤其在遠方求學時，這份文件格外重要。

一般人總認為授權書是專為因疾病或其他情況而喪失行為能力的老年人而準備，事實上對許多人、在很多情況下都可派上用場，史蒂弗斯說，不僅可在發生事故時發揮作用，假如年輕人到海外求學或旅行期間需要家人代為處理一些法律上的事務，便可能需要授權書。

文件三：生前遺囑(Living Will)

青少年也許不想由父母親擔任醫療保健代理人，卻希望在發生健康緊急情況時有人代為落實心願，因此需要生前遺囑。

生前遺囑與一般認知的遺囑不同，它是一份文件，主要是在至少有兩名醫師認定您無法再有意義生活、只能當個植物人時，讓醫生知道您不想繼續維持生命。

文件四：基本遺囑(basic will)

剛滿 18 歲的青少年萬一發生意外，多半不太可能有大量資產要處理，話雖如此，事先備妥一份基本遺囑仍可在意外發生時不那麼手忙腳亂。

漢德勒說，除非有基本遺囑，否則，州法律將規定資產可能留給父母或者兄弟姐妹。

法律代表可從旁協助要將哪些內容列在遺囑裡。趁著年輕就立遺囑，日後隨著資產增加或經歷人生重大變化，只需要簡單調整內容即可，輕鬆多了。

青少年忙著探索世界，很少人會關心法律文件，需要父母從旁協助敦促處理。

身為父母，務必在孩子屆滿18歲時說明簽署這些法律文件的重要性、並花時間指導他們完成。

漢德勒說，重點是讓邁向成人階段的青少年們了解，他們所作所為會產生後果，不會因為年僅18就可以免除責任，依規定，醫療與金融機構必須將屆滿18歲的人視同成年人，假如屆滿18歲了還希望其他人代為打理許多事，需要備妥授權書。

史蒂弗斯說，父母並不是要嚇唬孩子，可以使用現實生活中的例子幫助年輕人了解可能發生的種種情況並提早準備。