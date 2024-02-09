美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

採會員制的好市多（Costco ）維持顧客好感的功夫，其他主要零售業 者難出其右，今年再度榮登顧客滿意度最高的美國大型綜合百貨零售商。

財經媒體《商業內幕》（BI）說，Costco至少已蟬聯這個「美國顧客滿意度指數」榜首七次，2024年的得分與去年一樣，都是82分。

不過兩大競爭者急起直追：沃爾瑪 （Walmart）和目標百貨（Target），他們今年都進步3分，分別拿到73分和81分。沃爾瑪旗下的會員制Sam's Club，得分81；另一家也是會員制的BJ's Wholesale Club也有80分。可見消費者喜愛會員制以及量販價。

Costco去年除了跟Netflix一樣打擊違規的會員分享之外，其他變動不多。相對地，沃爾瑪和目標百貨展開新的店面整修與友善顧客措施，要吸引更多消費者光臨。兩家公司的努力有回報，消費者滿意度上升了。

「美國顧客滿意度指數」訪問4萬多名購物者，調查他們最近在相關零售業者的購物經驗。今年的調查發現，美國零售業跨各類別都表現比去年好，甚至連很難拿到好評的結帳速度、電話客服中心等環節，成績都有所進步。而今年顧客滿意度進步最多的項目，是商品「有貨可賣」，顯然過去一年裡，零售商終於解決供應鏈問題。