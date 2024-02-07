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Soptify用戶增 今年表現尚可

財經新聞組／綜合報導

Spotify第4季每月活躍用戶和訂戶數量超出預期，所有地區均出現成長，並表示今年營收和獲利趨勢看來不錯。

這家瑞典音樂串流媒體公司已進軍播客和有聲讀物領域，力求在2030年將用戶群擴大到10億。該公司還提高訂戶價格，並解雇數千名員工以提高獲利。

第4季每月活躍用戶數量成長23%至6.02億，超過Spotify的財測和分析師預測的6億133萬。

LSEG數據顯示，占公司收入大部分的高階訂戶成長15%達2.36億，超出預期的2.351億。

然而，由於受到匯損打擊，當季營收成長16%至36.7億歐元，低於預期的37.2億歐元。預計第1季營收也將低於預期。

執行長埃克(Daniel Ek)表示：「我們有很多槓桿可以操作，包括漲價，所以我們會在不同時間和不同市場使用所有這些槓桿。」「我們現在也更加關注利潤。」

Spotify也對播客業務進行大量投資，包括與羅根(Joe Rogan)等網紅簽約；播客廣告在本季實現兩位數成長。

該公司預計本季優質訂閱用戶將達到2.39億，高於預期的2.383億。然而總用戶數和營收預測低於華爾街的預期。

Spotify本季每月活躍用戶預測為6.18億，低於預期的6.188億。在第4季虧損7500萬歐元後，預計本季營運獲利1.8億歐元。

Spotify 瑞典 華爾街

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