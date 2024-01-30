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Fed傳聲筒剖析本周決策思維：「雙重小幅寬鬆」好過被迫大舉寬鬆

編譯簡國帆／綜合外電
聯準會（Fed）30日起召開利率決策會議。（路透）
聯準會（Fed）30日起召開利率決策會議。（路透）

聯準會（Fed）30日起召開利率決策會議，有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）剖析，Fed考慮降息、並放慢縮減資產負債表步伐的背後思維，是「雙重小幅寬鬆」總好過日後被迫大舉寬鬆。

Fed本周會議預料不會調整貨幣政策，可能維持聯邦資金利率區間於5.25%~5.5%不變，並且保持每月縮表約800億美元的步調，但決策聲明與主席鮑爾所釋出的訊息，很可能暗示貨幣政策即將發生改變。

Fed去年12月會議記錄暗示，決策官員已開始擔心目前政策過度緊縮可能拖累經濟陷入不必要的衰退風險，若能在未來幾個月內小幅下調利率，就能減低這個風險。同時，Fed決策官員最近的談話暗示，正在考慮縮減每月縮表規模，

蒂米羅斯與另一名WSJ專欄作家蘭哈特（Justin Lahart）指出，降息與縮表是相互獨立的政策，Fed官員會同時考慮兩者，只是偶然，但背後思維卻可能相同：早點略為寬鬆貨幣政策，會比日後被迫大幅寬鬆政策更好。

儘管投資人預估Fed最快可能3月降息1碼，機率為46.7%，但許多經濟學家認為降息會稍晚一些，例如彭博資訊在以人工智慧（AI）模型演算Fed新聞與官員談話後推估，Fed會在5月降息，彭博經濟學家也預估Fed將在3月宣布更詳細的縮表規劃內容，5月開始減緩縮表。

摩根士丹利（大摩）認為會在6月降息，同月減緩縮表。大摩首席經濟學家卡本特（Seth Carpenter）說，降息和放緩縮表是彼此獨立的決策，「挑戰在於，時機可能剛好碰在一起」。

利率與縮表決策背後的參考數據不同，利率是評估經濟數據，縮表則是考量擔保隔夜融資利率（SOFR）等市場指標。稍微降息能減輕經濟衰退的風險，而略為放慢縮表速度，也能降低Fed必須突然停止量化緊縮（QT）、政策「髮夾彎」的風險，同時不會掀起太大的市場波瀾。

Fed的另一個風險在於，今年遭逢總統大選年的政治壓力，若再像2022年來「暴力升息」般的「被動接招」，或是主動貿然大幅降息，在政治上都將動輒得咎。美國聯邦參議員華韋與另外三位民主黨同僚28日便聯名致函鮑爾，呼籲調降利率，幫助壓低房價。

降息 利率 貨幣

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