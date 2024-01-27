英特爾股價單日狂瀉12% 執行長基辛格：市場反應太誇張

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）認為，股市對英特爾財測反應過度。 （美聯社）

英特爾（Intel）股價周五（26日）收盤重挫12%，至每股43.65美元，創三年多來最大單日跌幅，利空因素是英特爾公布的本季財測遠不如市場預期。同一天，英特爾執行長基辛格對於股市的激烈反應，直呼太誇張。

英特爾周四在美股盤後發布最新財報，其中對於本季的營收預測，比市場預期低20多億美元。周五的股價暴跌讓公司市值蒸發249億美元。英特爾股價去年隨著人工智慧（AI ）熱潮，大漲90%。

基辛格接受彭博電視訪問時表示，市場對英特爾財測的反應「誇大」了，他強調，上季公司的業績成果是優於分析師預期的，「（去年）第4季營收與獲利都贏過預期，總結全年是很令人放心地超前」，基辛格說，「這顯示我們正在轉型的路途上」。

基辛格在與分析師的會議上則是指出，今年第1季雖然不能如大家所希望的好，但剩餘的三季，他預期會一季比一季改善。他說，英特爾重返最先進製程晶片 製造的努力，仍在軌道上前進。公司改善產品、保持競爭力是最重要的。他也堅稱現在英特爾PC和資料中心的銷售，已經不再輸給競爭者。

基辛格說：「我們知道目前有許多事要做，才能在我們參與的各類事業裡，重獲或建立起領導地位。」

他表示，英特爾將會在所謂的AI加速器，也就是「輝達（Nvidia）式」的晶片市場上取得進展。而AI產業的成長，也會增加對英特爾常規資料中心處理器的需求。基辛格對彭博電視說：「英特爾有能力參與100%的AI市場。」

然而，富國銀行分析師雷克斯（Aaron Rakers）認為，英特爾財報公布後遭到拋售，無可厚非。因為投資 人質疑，當競爭者都開始受惠於企業在AI運算的開銷時，什麼時候英特爾才能找到自己的立足點？

為AI市場升級設備，再加上雄心萬丈的代工事業發展計畫，英特爾致力在全球設廠建構起製造網絡。公司資本支出大增，今年的獲利能力自然受到拖累。針對代工，英特爾迄今都未公開宣布有哪些大客戶要參加計畫。