製藥醫材助益 嬌生業績超標

嬌生 公司第4季獲利和營收略高於預期，受惠於製藥和醫療器材業務銷售額大幅成長。

嬌生2024年全年財測預計銷售額為878至886億元，調整後每股獲利在10.55至10.75元間。

嬌生公司的財報被認為是整體健康領域的風向球。該公司2023年第4季總銷售額為214億元，較2022年同季成長7.3%，高於預期的210.1億元。

本季淨利41.3億元，合每股1.7元。去年同期淨利為32.3億元，合每股1.22元。不包括某些項目，調整後每股獲利2.29元，高於預期的2.28元。

嬌生公司6個月前分拆消費者健康部門Kenvue，為該公司近140年歷史上最大的重組，目前正專注於其製藥和醫療器材部門以推動成長。

嬌生醫療器材業務銷售額為76.7億元，較2022年第4季成長13.3%。根據StreetAccount的數據，華爾街 預期營收為75億元。

嬌生表示，去年12月收購心血管醫療技術公司Abiomed將推動全年成長。

同時，嬌生藥品銷售額為137.2億元，年增4.2%。不計不受歡迎的新冠疫苗 ，製藥部門營收為136.8億元。嬌生的新冠疫苗第3季起已不在美國銷售；該疫苗帶進4400萬元國際收入。

專注於開發不同疾病領域的藥物、被稱為「創新醫學」的業務部門銷售額為134.4億元。