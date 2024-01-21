近2年來首度成長 英特爾本周公布財報 營收有望終結連七季下滑

分析師預測，本周四將公布上季財報的英特爾，可望終結連七季營收下滑。（路透）

在客戶電算與晶圓部門的帶動下，美國晶片 巨人英特爾（Intel）上季營收將出現近兩年來的首度成長。這家晶片製造商還準備討論2024年的資本支出計畫，一般預料該公司的投資金額將與去年持平。

英特爾預計在本周四（25日）美股盤後公布上季財報時，營收預料將終結連七季下滑頹勢。分析師預測，英特爾上季營收將年增8%至151.4億美元，經調整後每股盈餘估將激增340%至44美分。

在2023年的大部分時間裡，英特爾的表現一直很艱難，隨著新冠疫情 帶來的遠距工作和學習等有利因素逐漸減弱，個人電腦（PC）產業正在經歷低迷。根據研究業者國際數據資訊公司（IDC）的初步數據，2023年第4季全球個人電腦出貨量年減2.7%至6,710萬台。

然而，英特爾的表現應會更好，因為PC供應商在2023年的頭幾季已逐漸去化為安度疫情所建立的晶片庫存。隨著PC供應商補充庫存，可能增強對對英特爾等公司的需求。

由於來自超微（AMD）的競爭日益激烈，加上雲端 運算廠商越來越聚焦於保護人工智慧（AI）工作負載的圖形處理器，資料中心方面的情況可能會更複雜。 英特爾Xeon處理器的銷量可能會有所改善，但有一部分可能會被可程式化解決方案事業部（PSG）的下滑所抵銷。