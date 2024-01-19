首申失業金人數 2022年底來新低

上周美國初請失業金 人數降至2022年底以來的最低水平，顯示1月就業 成長可能保持穩健。

勞工部 表示，截至1月13日當周初請失業金人數減少1.6萬人，經季節調整後為18.7萬人，為2022年9月以來的最低水準。經濟學家預測將有20.7萬人申請失業救濟金。

年初的申請數據往往會波動。勞動市場正在逐漸寬鬆，由於在新冠疫情期間和之後難以找到勞動力，雇主普遍不願解雇員工。

聯準會本周的褐皮書報告顯示，「幾乎所有地區都提到了勞動市場降溫的一個或多個跡象」，包括申請人數增加、流動率降低以及工資壓力減輕。

但部分地區的勞工短缺仍然存在。報告還顯示，「兩個地區繼續注意到勞動市場緊張，部分地區描述出尋求專業技能的公司面臨的招聘挑戰。」

初請失業金數據可能促使金融市場進一步縮減3月降息的押注。

在此之前，本周12月零售銷售強勁成長，聯準會理事沃勒(Christopher Waller)發表評論宣稱經濟「表現良好」，他表示這使聯準會在貨幣政策上「能夠靈活地謹慎而有條不紊地採取行動」。

自2022年3月以來，聯準會已將政策利率調高525個基點至目前的5.25-5.50%區間。

申領失業金人數數據涵蓋了針對1月就業報告中的非農就業數據的調查時期。12月至1月調查期間，申請失業救濟金人數下降。12月經濟新增了21.6萬個就業崗位，而11月為17.3萬個。

勞工部報告顯示，截至1月6日當周，持續申請失業救濟金人數減少2.6萬人至180.6萬人。

自9月中旬以來，持續申領失業救濟金的人數大多增加，這主要歸因於在疫情初期申請福利的人數空前激增後，難以根據季節性波動調整數據。

經濟學家預計，當政府更新季節性因素後，大部分增幅將被修正。