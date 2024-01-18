紅海貨輪遇襲使通膨再閃紅燈？克魯曼：影響有限

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

葉門叛軍「青年運動」（又譯胡塞組織）攻擊行經紅海和蘇伊士運河的貨輪，對供應鏈 的影響顯而易見，令人憂慮通膨將再閃紅燈。紐約時報專欄作家克魯曼 則認為，紅海危機並非小事一樁，但對通膨的衝擊有限。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在紐時專欄撰文說，供應鏈瓶頸是2021年至2022年通膨猛竄的一大因素，而那些瓶頸的疏通也是最近通膨減緩（disinflation）的主要因素。然而，思考通膨是否復熾的問題時，不該只局限於「實體」思考，也應考量背後看不見的「無形」因素。

克魯曼指出，2022年初，貨船在洛杉磯港口外大排長龍等著進港卸貨，場面壯觀，是顯而易見的通膨成因之一；但對通膨衝擊更重大的是更普遍、相對「無形」的因素，包括新冠肺炎疫情 擾亂了勞動市場。既然此刻沒理由認為這些更普遍性的問題將捲土重來，克魯曼認為，胡塞組織攻擊紅海貨輪引發的衝突，對紅海海運乃至於通膨的影響有限。

美國通膨確實已減緩

先談通膨現況。美國12月剔除食物與能源的核心消費者物價指數（core CPI）年增率為3.9%，乍看下仍盤旋在相對高檔。對照下，核心CPI過去6個月年化升幅是3.2%，核心消費者物價調和指數（Core HICP）年增率是1.9%，市場預估2024年通膨率可望降到2.2%。

克魯曼解釋，通膨年增率3.9%，是把2023上半年通膨率4.6%跟下半年的3.2%加起來除以二，所得數字已遙遙落後現況。而且，那個通膨數據反映對居住成本的官方估計值，也遠遠落後市場實際租金行情。相較下，不含這種估計數據的「調和CPI」 —歐洲採用的通膨指標 — 已經降回聯準會（Fed）的2%通膨目標，顯示居住成本估計數值誤導人，以致予人通膨仍「頑固」的印象。金融市場則洞悉這一切：最近市場行為反映投資人相信，通常已經控制下來。

近年推升通膨的原因

現在的問題是：紅海危機擾亂海運，會不會導致通膨復熾？要回答此問題，就必須明白之前通膨猛升並且久久居高不下的原因，以及後來又為何迅速降溫。

克魯曼指出，2021年通膨扶搖直上時，起初問題集中在面臨供應瓶頸的經濟部門，這是疫情的延遲效應使然。包括克魯曼本人在內的許多經濟學家認為，一旦供應鏈瓶頸獲得疏通，通膨不久就會減退。不料後來通膨擴散到經濟眾多層面，連排除極端價格變動的「截尾均值」（trimmed mean）CPI都竄升，證明通膨飆高不只是供應鏈瓶頸作祟而已，這一派經濟學者（通膨「暫時隊）確實看走眼。

那麼，究竟是什麼力量推升通膨？以哈佛大學教授桑默斯為首的經濟學家（通膨「持久隊」）堅稱，問題出在公共支出過度，由此推論要抑制通膨，就必須大砍支出，並且付出失業率大幅上升的代價。

但實際情況是，2023年美國通膨率迅速降下來，失業率也沒暴增。

導致通膨之前猛竄的真正原因，是疫情造成巨大干擾，而且那些干擾影響甚廣，遠超出貨船塞爆港口這類「實體」瓶頸的範疇，所以需要長時間化解。也就是說，「暫時隊」對通膨的看法基本上正確，只不過考量範圍太狹隘。

換言之，疫情迫使美國人調整生活、工作和花錢的方式；等到染疫恐懼消退，民眾再度調整生活方式，重拾某些舊習慣，例如恢復外食和旅遊，但疫情期間盛行的居家工作趨勢在許多企業仍持續至今，這意味著「經濟地理分布」已起了重大變化。

凡此種種，造成員工流動率大增，從自願辭職率和待補職缺數都升到高點，即可見一斑。結果是普遍缺工，以及那些勞工生的產品缺貨，進而推升了通膨。但隨著經濟逐漸適應疫後變化，通膨隨之陡降。所以，克魯曼說，通膨確實是「暫時」，只是持續時間比預期長、衝擊也比預期大。

紅海危機再度引燃通膨？

再回頭檢視胡塞組織攻擊貨輪的衝擊多大，會不會重新引燃通膨的問題。一種思考方式是，紅海危機是否會導致堪與2021上半年那種供應鏈瓶頸相提並論的情況，儘管影響規模可能比較有限？

克魯曼指出，誠如前文所述，2021年的那些瓶頸到頭來只是「整體通膨故事」較小的篇章。他認為，無論中東發生什麼事，都不足以重現疫情蔓延全球期間那麼廣泛的亂象、導致通膨飆高且蔓延甚廣。

克魯曼的結論是：紅海事件造成的經濟衝擊不大，還不必過度憂心。相較之下，萬一北京攻打台灣，可能就另當別論了。