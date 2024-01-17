高盛資產管理立功 獲利勁揚51%

高盛上季投資銀行業務雖表現不佳，但資產管理業務大成長。圖為高盛位於紐約的全球總部。（美聯社）

華爾街兩大投資 銀行上季財報呈現完全不同的結果。高盛 獲利成長51%，但投資銀行業務疲軟；摩根史坦利 （大摩）營收超出預期，主因投資銀行業務表現強勁，因認列兩筆一次性支出導致淨利下滑。

高盛最新一季獲利20.1億元，合每股5.48元；去年同期獲利13.3億元，合每股3.32元。

執行長所羅門在財報聲明中表示，「對高盛來說，這是著重執行的一年。」「憑藉2023年取得的一切成就，加上我們清晰、簡化的策略，我們為2024年提供了一個更強大的平台。」

高盛第4季股票交易收入躍升26%。由於股權和債務投資收益，資產和財富管理業務營收也成長23%，達到43.9億元。

投資銀行費用較去年下降12%至16.5億元，因為併購(M&A)的下降抵消了債務和股票銷售的收益。

由於利率產品和貨幣疲軟，拖累了房貸產品的收益；固定收益、貨幣和商品(FICC)交易收入下降24%。負責部分消費者業務的平台解決方案部門營收成長12%達5.77億元。

摩根史坦利第4季每股獲利85分，低於預期的1.01元。營收129億元，高於預期的127億元。

大摩表示，由於投資高等級債券，固定收益承銷收入成長25%，其投資銀行業務收入較上年同期成長了5%。

然而，該行業績受到兩項一次性監管費用的打擊。其中涉及聯邦存款保險公司(FDIC)特別評估的2.86億元費用，以及用於和解刑事調查以及證券交易委員會(SEC)對未經授權披露大宗交易相關調查的2.49億元法律費用。

銀行業巨頭之一的高盛也須支付特別評估費，以補充FDIC的存款保險基金(DIF)；DIF去年因兩家地區銀行倒閉而流失了160億元。而高盛在第4季認列了與其相關的5.29億元費用。

這是大摩新任執行長皮克(Ted Pick)上任後的第一份財報，他於2024年初接替戈爾曼(James Gorman)擔任執行長。