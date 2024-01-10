我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」

紐約州情咨文 治安列第一要務 共204項倡議

沃爾瑪首次參展CES發布AI工具 方便消費者快速搜尋商品

編譯季晶晶／綜合外電
沃爾瑪（Walmart）周二發布AI工具，可讓消費者以具體事例快速搜尋商品，並自動化再次下單採買常購商品的過程。（美聯社）
沃爾瑪（Walmart）周二發布AI工具，可讓消費者以具體事例快速搜尋商品，並自動化再次下單採買常購商品的過程。（美聯社）

全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）周二在美國拉斯維加斯的消費電子展（CES）發布AI工具，可讓消費者以具體事例快速搜尋商品，不必提供品牌和品項名稱，一次查找一樣東西，此外，還能自動化經常購買的商品再次下單的過程。

沃爾瑪的AI工具結合了微軟的AI大型語言模型與該公司自己的顧客數據，能用「足球賽觀賽派對」或 「幫我為女兒策劃一個以獨角獸為主題的派對」等詞彙來進行搜索，然後收到一份精心策劃過、相關類別產品的清單，而不是逐一搜索薯片、雞翅和氣球。

這項功能目前只能在蘋果iOS行動作業系統的沃爾瑪應用程式上使用，沃爾瑪去年11月曾先發布測試版，今年稍晚會再擴大推廣至該公司官網，並提供給Android應用程式的用戶。 

這是沃爾瑪首次參展CES，其展位面積有7,000平方英呎。該公司也在那裡展示另一個AI應用案例——一款名為「沃爾瑪InHome補貨」的工具，能夠協助訂閱其InHome配送服務的顧客，快速將經常訂購的商品放進購物車。

總部位於阿肯色州班頓維爾市的沃爾瑪與美國其他零售商一樣，一直在努力擴展AI工具，力求與顧客有更好的互動，以使維持線上業務的增長動能。

沃爾瑪還宣傳了8月在全球多國推出的一款員工用AI生成工具「我的助理」（My Assistant），能協助旗下員工生成文件草稿並整理大型文件。該零售商將在11國以當地語言提供這項工具。

沃爾瑪 AI 零售商

上一則

美股「七巨頭」市值多偉大？相當於加拿大、日本和英國股票市值總和

延伸閱讀

CES展電動車也來爭豔 本田、現代、VinFast跨洋秀設計

CES展電動車也來爭豔 本田、現代、VinFast跨洋秀設計
紐約時報告微軟、OpenAI侵權 指控AI工具擅用內容

紐約時報告微軟、OpenAI侵權 指控AI工具擅用內容
年末防小偷 亞馬遜、沃爾瑪提供包裹追蹤

年末防小偷 亞馬遜、沃爾瑪提供包裹追蹤
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

熱門新聞

客戶認為，好市多所售的黃金，來自可信任的貨源。路透

在好市多買金條划算嗎？一文報你知

2024-01-06 11:29
美股2022年市況淒慘無比，2023年金光閃閃。2024年展望如何無人知曉，但可能取決於五大因素。路透

2024投資股市要趨吉避凶 先想清楚5大問題

2024-01-03 11:43
圖為中國消費者站在北京一處商場促銷廣告前。富國銀行3日發表報告指出，中國要成為全球第一大經濟體的時間會大大推遲到2042年左右。(美聯社)

富國銀行：中想成為「全球第1大經濟體」推遲到2042

2024-01-04 21:39
自駕系統業者Mobileye在紐約股市4日早盤股價重挫近30%，因提出財測預警。(路透)

以色列最有價值上市公司股價崩跌...但跟戰爭無關

2024-01-04 12:16
在紅海的敵對行動讓全球重要貨物承運商陷入困境。(路透資料照)

不僅紅海危機 2大危險因子衝擊海運 航運商示警2024仍波濤洶湧

2024-01-06 18:37
美國公債期權市場周四有空頭大規模押注，周五公布的非農就業報告將觸發基準殖利率出現逾九個月來的最大反彈。（美聯社）

美債將大跌？期權市場有空頭重押 非農就業數據引發重挫

2024-01-04 22:19

超人氣

更多 >
醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

醫師公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上

領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回

樂極生悲…無證客六口之家申請庇護獲准 幾天後遭駁回